ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για διάλυση του υπουργείου Παιδείας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε απόψε το εκτελεστικό διάταγμα που έχει ως στόχο να διαλύσει το υπουργείο Παιδείας, μια πρωτοβουλία που ικανοποιεί την αμερικανική δεξιά, η οποία βλέπει στα σχολεία ένα πεδίο καταπολέμησης των προοδευτικών ιδεών.

«Θα το καταργήσουμε», είπε ο Τραμπ, λίγο πριν υπογράψει το κείμενο, στον Λευκό Οίκο. «Θα το κλείσουμε, το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε, περιστοιχισμένος από φοιτητές και εκπαιδευτικούς.

Με την απόφαση αυτή, η εκπαιδευτική πολιτική θα περάσει σχεδόν αποκλειστικά στις Πολιτείες και τα τοπικά συμβούλια. Με το διάταγμα θα «αρχίσει η εξάλειψη» του υπουργείου, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Για το κλείσιμό του απαιτείται νομοθετική πράξη από το Κογκρέσο, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι δεν διαθέτουν τις 60 ψήφους που απαιτούνται για κάτι τέτοιο στη Γερουσία.

«Πολύ απλά, θα επιστρέψουμε την εκπαίδευση στις Πολιτείες, εκεί όπου ανήκει», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι θα απολύσει σχεδόν το μισό προσωπικό του.

Στην τελετή υπογραφής ήταν παρόντες Ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες, όπως ο Γκρεγκ Άμποτ του Τέξας και ο Ρον ΝτεΣάντις της Φλόριντα, καθώς και εκπρόσωποι της συντηρητικής οργάνωσης «Μαμάδες για την Ελευθερία».

Το υπουργείο Παιδείας επιβλέπει περίπου 100.000 δημόσια και 34.000 ιδιωτικά σχολεία στις ΗΠΑ, ωστόσο πάνω από το 85% της χρηματοδότησης των δημοσίων σχολείων προέρχεται από τις πολιτειακές και τις δημοτικές αρχές. Παρέχει επίσης ομοσπονδιακούς πόρους για ειδικά σχολεία και προγράμματα, όπως τα χρήματα για τους μισθούς των εκπαιδευτικών για παιδιά με ειδικές ανάγκες, χρηματοδοτεί προγράμματα καλλιτεχνικών σπουδών και φροντίζει για την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού.

Πριν από την τελετή, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ επικαλέστηκε το απογοητευτικό επίπεδο αλφαβητισμού και τα χαμηλά σκορ των μαθητών στα τεστ για να δικαιολογήσει το κλείσιμο του υπουργείου.

Ο Τραμπ έχει παραδεχτεί ότι θα χρειαστεί τη στήριξη των βουλευτών και των εκπαιδευτικών ενώσεων για να υλοποιήσει την προεκλογική δέσμευσή του για την κατάργηση του υπουργείου. Προς το παρόν, δεν την έχει.

«Θα τα πούμε στα δικαστήρια», σχολίασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Δασκάλων, Ράντι Ουέινγκαρτεν.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Πάτι Μάρεϊ ανέφερε στην ανακοίνωσή της: «Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να καταργήσει το υπουργείο Παιδείας χωρίς το Κογκρέσο. Αλλά κατανοεί ότι αν απολύσεις όλο το προσωπικό και το διαλύσεις σε κομμάτια, μπορεί να έχεις ένα παρόμοιο, καταστροφικό αποτέλεσμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

