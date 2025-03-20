Η Χαμάς καλεί για πιέσεις ώστε να μπει τέλος στη γενοκτονία

Η Χαμάς κάλεσε σήμερα τον Αραβικό Σύνδεσμο και τον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης να ασκήσουν πίεση για να "μπει τέλος στη γενοκτονία" στη Λωρίδα της Γάζας αναλαμβάνοντας "επείγουσα δράση" σε διεθνείς οργανισμούς.

Η επανέναρξη των εντατικών αεροπορικών πληγμάτων από το Ισραήλ στο παλαιστινιακό έδαφος, τα οποία ήδη μετρούν τουλάχιστον 504 νεκρούς από την Τρίτη", θέτει την άμεση πολιτική και ηθική ευθύνη στον Αραβικό Σύνδεσμο και στον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης για να μπει τέλος στη γενοκτονία", δήλωσε το ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωση που είναι γραμμένη στα αγγλικά.

Η Χαμάς καλεί τις αραβικές και ισλαμικές χώρες να "αναλάβουν επείγουσα δράση στους διεθνείς οργανισμούς, κυρίως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να εφαρμόσουν αμέσως μέτρα προκειμένου να σταματήσουν την επιθετικότητα" κατά των Παλαιστινίων "και τη γενοκτονία" τους.

Το Ισραήλ διεξήγαγε την Τρίτη τα πιο φονικά πλήγματα στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία της 19ης Ιανουαρίου, για να θέσει τη Χαμάς υπό μεγάλη στρατιωτική πίεση και να την αναγκάσει να απελευθερώσει τους 58 ομήρους που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

'Εκτοτε, ο στρατός συνέχισε τα πλήγματά του και εξαπέλυσε χερσαία επιχείρηση στις πόλεις Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και Ράφα (νότια). Πήρε επίσης τον έλεγχο της διασταύρωσης της Νετζαρίμ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στον κύριο δρόμο μεταξύ της πόλης της Γάζας και του νότιου τμήματος του θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

