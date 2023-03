Ζελένσκι: Αν πέσει το Μπαχμούτ, ίσως χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με τη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι εάν το έθνος του δεν κερδίσει τη σκληρή μάχη στο Μπαχμούτ, η Ρωσία θα μπορούσε να απαιτήσει από την Ουκρανία να κάνει απαράδεκτους συμβιβασμούς, ορμώμενη από την κούραση και την εξουθένωση του ουκρανικού λαού. Ταυτόχρονα κάλεσε επίσης τον ηγέτη της Κίνας να τον επισκεφθεί.



Αν το Μπαχμούτ παραδινόταν τελικά στις ρωσικές δυνάμεις, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να επιτύχει την πίεση προς τον Ζελένσκι, τόσο από τον ουκρανικό λαό, όσο και από τη διεθνή κοινότητα, για συμβιβασμό με τη Ρωσία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Ουκρανία —που υποστηρίζεται από μεγάλο μέρος της Δύσης— έχει εκπλήξει τον κόσμο με τη δύναμη της αντίστασής της ενάντια στον μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο, ρωσικό στρατό. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν κρατήσει την πρωτεύουσά τους, το Κίεβο , και απώθησαν τη Ρωσία από άλλες στρατηγικά σημαντικές περιοχές.

“If #Bakhmut fell to Russian forces, their president, Vladimir #Putin, would “sell this victory to the West, to his society, to #China, to #Iran,” Volodymyr #Zelensky said in an exclusive interview with The Associated Press. pic.twitter.com/2hpdOUvJso