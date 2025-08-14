«Οποιαδήποτε απόφαση εναντίον μας, οποιαδήποτε απόφαση χωρίς την Ουκρανία είναι απόφαση κατά της ειρήνης. Δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα». Αυτό δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αμέσως μετά την ανακοίνωση της συνάντησης των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα. Μια ανάλογη στάση επικρατεί και στην ουκρανική κοινωνία. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε τέλη Ιουνίου-αρχές Αυγούστου το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS). «Οι Ουκρανοί εξακολουθούν να είναι ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις και δύσκολες αποφάσεις. Ωστόσο, η απόλυτη πλειοψηφία εξακολουθεί να απορρίπτει τα αιτήματα για παράδοση», δήλωσε ο Αντόν Χρουσέτσκι του KIIS σε συνέντευξή του στην DW.



Σύμφωνα με την έρευνα, το 76% των Ουκρανών απορρίπτει κατηγορηματικά το ρωσικό «σχέδιο ειρήνης» και τις όποιες παραχωρήσεις εδαφών στη Ρωσία. Ταυτόχρονα, το 49% είναι αντίθετο σε ένα αμερικανικό σχέδιο ειρήνης που προβλέπει εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι από τις ΗΠΑ, την αναγνώριση της Κριμαίας ως τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τη διατήρηση του ρωσικού ελέγχου επί των κατεχόμενων εδαφών και την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ένα τετ-α-τετ καταδικασμένο να αποτύχει;

Στην Ουκρανία δεν αποκλείεται ότι οι διαπραγματεύσεις στην Αλάσκα, χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου και των Ευρωπαίων εκπροσώπων, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παράδοση της Ουκρανίας. «Οι Ρώσοι δεν έχουν αλλάξει ποτέ τη διαπραγματευτική τους θέση και δεν θα το κάνουν, όσο δεν υφίστανται σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές ήττες», εκτιμά ο Βολοντίμιρ Χορμπάτς από το ουκρανικό Ινστιτούτο INET. Το ίδιο το γεγονός ότι ο Τραμπ συνομιλεί με τον Πούτιν χωρίς να ασκήσει καθόλου πιέσεις στη Ρωσία δείχνει, σύμφωνα με τον Χορμπάτς, ότι αυτή η προσέγγιση είναι καταδικασμένη να αποτύχει. «Οι Ρώσοι θα επιμείνουν στη θέση τους και θα θέλουν να ανταλλάξουν μια εκεχειρία με μια de facto παράδοση της Ουκρανίας, δηλαδή με την εκπλήρωση των ρωσικών απαιτήσεων. Είναι πολύ αφελές να μιλάμε για παραχωρήσεις», τονίζει ο ειδικός στην DW.



Ταυτόχρονα, ο Χορμπάτς δεν εκλαμβάνει τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας ως κάτι καταστροφικό, ωστόσο επισημαίνει μια «ανησυχητική τάση», καθώς ο Τραμπ «νομιμοποιεί οριστικά τον Ρώσο εγκληματία πολέμου Πούτιν, κάτι που δεν είναι αποδεκτό ούτε για την Ουκρανία, ούτε για την Ευρώπη».



Ο διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Ukrainian Meridian, Ντμίτρο Λέβους, υπενθυμίζει ότι η Ουκρανία βρισκόταν σε μία παρόμοια κατάσταση ήδη τον Μάρτιο του 2025. Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ πίστευε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί γρήγορα μέσω διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και την επιβολή ειρηνευτικής συμφωνίας με την παράδοση της Ουκρανίας. Ωστόσο, η πραγματικότητα έδειξε ότι ήταν αδύνατο να γίνει άρση της επιβολής κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς οι περισσότερες από αυτές είχαν επιβληθεί από τους Ευρωπαίους, επισημαίνει ο Λέβους.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Πηγή: Deutsche Welle

