ΗΠΑ Κουνέλια «Φρανκενστάιν» λόγω ιού

Ανησυχία προκάλεσε στις ΗΠΑ η εικόνα «Φρανκενστάιν» κουνελιών, στα κεφάλια των οποίων φυτρώνουν «κέρατα».

Οι κάτοικοι του Φορτ Κόλινς του Κολοράντο μίλησαν για το σοκαριστικό θέαμα, στο οποίο μαύρα κέρατα φαίνεται να φυτρώνουν από τα κεφάλια κουνελιών. Ένας σπάνιος ιός ευθύνεται για τα μεταλλαγμένα κουνέλια. Κρούσματα εντοπίστηκαν και στην Αϊόβα.

Τα κουνέλια έχουν μολυνθεί από τον ιό των θηλωμάτων του βαμβακιού (CRPV), γνωστό και ως ιός των θηλωμάτων του Shope, ο οποίος προκαλεί όγκους που αναπτύσσονται στο κεφάλι ή κοντά στο κεφάλι του θηλαστικού.

Μερικές φορές, οι όγκοι θεραπεύονται από μόνοι τους, αλλά οι κάτοικοι του Κολοράντο λένε ότι τα άγρια κουνέλια της περιοχής τείνουν να αναπτύσσουν όλο και μεγαλύτερα κέρατα.

Η Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής του Κολοράντο (CPW) παροτρύνει όποιον βλέπει μολυσμένα κουνέλια να μένει μακριά και να μην τα αγγίξει.

Πάντως, η CPW δηλώνει ότι ο ιός δεν μπορεί να μεταδοθεί σε άλλα είδη, όπως οι άνθρωποι ή τα κατοικίδια ζώα, αλλά εξακολουθεί να συνιστά προσοχή.

Τα κουνέλια «Φρανκενστάιν» παρατηρήθηκαν κυρίως στο Κολοράντο, αλλά οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα κουνέλια σε όλες τις μεσοδυτικές πολιτείες θα μπορούσαν να μολυνθούν από τον σπάνιο ιό.

Ο ιός εξαπλώνεται κυρίως μέσω κουνουπιών και τσιμπουριών.

Virus creating mutant rabbits — like something out of ‘The Last of Us’ https://t.co/8yU4bHIWET pic.twitter.com/75FnUEIxZq — New York Post (@nypost) August 12, 2025

Συνήθως, οι όγκοι δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα άγρια κουνέλια, εκτός αν τα εμποδίζουν να τρώνε και να πίνουν. Σύμφωνα με το Smithsonian, αυτό μπορεί να συμβεί εάν αναπτυχθούν αρκετά μεγάλοι όγκοι κοντά στο στόμα του κουνελιού. Ωστόσο, οι όγκοι εξαφανίζονται αφού το μολυσμένο κουνέλι ξεπεράσει τη μόλυνση.

Η ασθένεια, που δεν είναι καινούργια, είναι πιο σοβαρή στα εξημερωμένα παρά στα άγρια κουνέλια. Αυτό συμβαίνει επειδή οι όγκοι μπορούν να γίνουν κακοήθεις, καρκινικοί όγκοι, κάτι που συμβαίνει τρεις φορές πιο συχνά στα εξημερωμένα κουνέλια παρά στα άγρια κουνέλια, σύμφωνα με το ScienceDirect. Το PetMD ανέφερε ότι οι όγκοι που προκαλούνται από τον ιό μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά από έναν κτηνίατρο πριν γίνουν κακοήθεις.

Πηγή: skai.gr

