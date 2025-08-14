ΗΠΑ: Σκύλος αντιμετωπίζει «αρκούδα εισβολέα» σε ένα σπίτι στις ΗΠΑ

«Δαβίδ και Γολιάθ» και στα τετράποδα... Μια, αρκετά μεγαλόσωμη, αρκούδα εισέβαλε σε ένα σπίτι στις ΗΠΑ, μόνο και μόνο για να την κατα-διώξει ένα μικροσκοπικό Πομεράνιαν.

Το θαρραλέο πομεράνιαν έκανε τη μεγαλόσωμη αρκούδα, που μάλλον μπήκε στην κατοικία από περιέργεια παρά με κακές διαθέσεις, να... το βάλει στα πόδια, διώχνοντας τη από το σπίτι, δείχνοντας ότι το μέγεθος δεν μετράει.

Πηγή: skai.gr

