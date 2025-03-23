Ένοπλοι σκότωσαν χθες Δευτέρα στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, τέσσερις εργάτες από την επαρχία Παντζάμπ και τέσσερις αστυνομικούς, σύμφωνα με τις αρχές, καθώς η περιοχή το τελευταίο διάστημα ζει στους ρυθμούς των επιθέσεων αυτονομιστών ανταρτών.

Ένοπλοι κινούμενοι με μοτοσικλέτες πυροβόλησαν και σκότωσαν «τέσσερις εργάτες από την Παντζάμπ» που έκαναν γεώτρηση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Γκιουλ Ιμράνι, τοπικός αξιωματούχος.

Αξιωματικός της αστυνομίας, ο Μουχάμαντ Ασγάρ, επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή.

Αν και δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα ανάληψη ευθύνης για την ενέργεια, τους τελευταίους μήνες αντάρτες πολλαπλασίασαν τις εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες εργαζομένων από άλλες επαρχίες του Πακιστάν, ιδίως από την Παντζάμπ, που θεωρούν ανθρώπους του στρατού, σε πόλεμο με το αποσχιστικό κίνημα.

Εδώ και δεκαετίες, οι Βελούχοι καταγγέλλουν πως περιθωριοποιούνται από το κράτος. Επίσημα, το 70% των κατοίκων της επαρχίας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, παρότι στο υπέδαφος της αφθονούν τα ορυκτά και οι υδρογονάνθρακες, που εκμεταλλεύονται κατά κύριο λόγο κινεζικές εταιρείες.

Πρόσφατα, η επαρχία, που γειτονεύει με το Αφγανιστάν και το Ιράν, μετατράπηκε σε θέατρο ομηρίας εκατοντάδων επιβατών τρένου. Κάπου εξήντα άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι μισοί από τους οποίους ήταν δράστες, σύμφωνα με τις αρχές.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τρεις πλανόδιοι κουρείς από την επαρχία Σιντχ έπεσαν νεκροί στην Μπαλουτσιστάν, ενώ τον Φεβρουάριο, αυτονομιστές τουφέκισαν επτά εργάτες από την Παντζάμπ αφού σταμάτησαν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν κι έκαναν έλεγχο ταυτοτήτων.

Τον Αύγουστο, μαχητές της οργάνωσης Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA) σκότωσαν 39 ανθρώπους αφού εξέτασαν τις ταυτότητες επιβατών οχημάτων σε διάφορους δρόμους.

Από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, σχεδόν 180 άνθρωποι, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν σε ενέργειες ένοπλων οργανώσεων που πολεμούν εναντίον του κράτους στην επαρχία Μπαλουτσιστάν και στη γειτονική Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Το Κέντρο έρευνας και μελετών για την ασφάλεια του Ισλαμαμπάντ εκτιμά πως το 2024 ήταν η πιο αιματηρή χρονιά έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία στο Πακιστάν, με πάνω από 1.600 νεκρούς σε επιθέσεις, ανάμεσά τους 685 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

