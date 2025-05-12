Βόρεια Μακεδονία: Το αλβανικό κόμμα του υπουργού Υγείας αποχωρεί από την κυβέρνηση

Το αλβανικό κόμμα «Συμμαχία για τους Αλβανούς», του οποίου ηγείται ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, Άρμπεν Ταραβάρι, αποφάσισε απόψε την αποχώρησή του από την κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Ο Ταραβάρι πρότεινε στα κομματικά όργανα την αποχώρηση από την κυβέρνηση των δύο υπουργών με τους οποίους εκπροσωπείται το κόμμά του σε αυτήν (Υγείας και Χρηστής Διακυβέρνησης), των δύο υφυπουργών του και των διοικητών δημοσίων οργανισμών που προέρχονται από τη «Συμμαχία για τους Αλβανούς». Η πρότασή του έγινε ομόφωνα αποδεκτή και τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι παραιτήσεις των στελεχών του από την κυβέρνηση.

Τον περασμένο μήνα η «Συμμαχία για τους Αλβανούς» αποχώρησε από τον αλβανικό συνασπισμό VLEN (Αξίζει) που συμμετέχει στην κυβέρνηση της χώρας. Το κόμμα του Ταραβάρι ήταν το μεγαλύτερο αυτού του αλβανικού συνασπισμού.

Η «Συμμαχία για τους Αλβανούς» διαθέτει πέντε βουλευτές στο κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο αποτελείται από 120 βουλευτές.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός του οποίου ηγείται ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι στηρίζεται στη Βουλή από 78 βουλευτές. Αν και οι πέντε βουλευτές της «Συμμαχίας για τους Αλβανούς» περάσουν στα έδρανα της αντιπολίτευσης, τότε η κυβέρνηση θα στηρίζεται από 73 βουλευτές, ωστόσο θα συνεχίζει να διαθέτει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο Άρμπεν Ταραβάρι σε δηλώσεις του ανέφερε πως η κυβέρνηση «έχασε τον δρόμο προς τις Βρυξέλλες», καθώς η ευρωπαϊκή της πορεία παραμένει στάσιμη και η χώρα δεν σημειώνει καμία πρόοδο, ενώ σημείωσε πως οι Αλβανοί στον δημόσιο τομέα της Βόρειας Μακεδονίας περιθωριοποιούνται όλο και περισσότερο. Πρόσθεσε πως ο ίδιος δεν μπορεί να επιτρέψει, οι Αλβανοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση να έχουν ρόλο «μαριονέτας» σε αυτήν, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να τηρήσει τις υποσχέσεις που είχε δώσει στους πολίτες της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ταραβάρι φέρεται έτοιμος να συνεργαστεί, ενόψει των δημοτικών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο, με το αντιπολιτευόμενο και μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι, κάτι που προκάλεσε τριγμούς στους κόλπους της κυβέρνησης. Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι κατέστησε σαφές πως όποιο κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση προσεγγίσει το DUI, τότε παραβιάζει τις αρχές της κυβερνητικής συνεργασίας και αυτομάτως παύει να έχει θέση στην κυβέρνηση. Το ίδιο υποστηρίζουν και τα άλλα τρία αλβανικά κόμματα του συνασπισμού VLEN που συμμετέχει στην κυβέρνηση, τα οποία κατηγορούν τον Ταραβάρι ότι επέλεξε να συνεργαστεί με το «διεφθαρμένο» DUI του Αλί Αχμέτι.

Το DUI χαιρέτισε την απόφαση της «Συμμαχίας για τους Αλβανούς» να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, ενώ σημείωσε πως ο συνασπισμός VLEN δεν νομιμοποιείται πλέον να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Αλβανών στη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίοι αποτελούν το 25% του πληθυσμού της χώρας. Σε όλες τις κυβερνήσεις της Βόρειας Μακεδονίας συμμετέχει πάντοτε ένα ή και περισσότερα αλβανικά κόμματα, μεταξύ άλλων και για τη διατήρηση των εύθραυστων διεθνοτικών ισορροπιών στη χώρα.

Ο αλβανικός συνασπισμός VLEN σχηματίστηκε στις αρχές του περασμένου έτους από τέσσερα αλβανικά κόμματα, ως αντίπαλο "δέος" στο ισχυρό DUI, το οποίο όλα τα προηγούμενα 20 χρόνια συμμετείχε σε όλες τις κυβερνήσεις συνασπισμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία τον Μάιο του 2024, ο συνασπισμός VLEN κατέλαβε 14 έδρες (οι πέντε ανήκουν στο κόμμα του Άρμπεν Ταραβάρι), ενώ η άλλη μεγάλη αλβανική παράταξη στη Βόρεια Μακεδονία, ο συνασπισμός υπό το κόμμα DUI του Αλί Αχμέτι εξασφάλισε 18 έδρες. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της χώρας και αρχηγός του δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι επέλεξε ως εταίρό του στην κυβέρνηση από το αλβανικό πολιτικό μπλοκ τον συνασπισμό VLEN, ισχυριζόμενος ότι το DUI, κατά τα προηγούμενα 20 χρόνια που συμμετείχε στις κυβερνήσεις συνασπισμού της χώρας, μετατράπηκε σε «καθεστώς» και αποτελεί συνώνυμο της εκτεταμένης διαφθοράς στη χώρα.

Ο συνασπισμός VLEN συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού της Βόρειας Μακεδονίας με έξι υπουργούς (εκ των 23 υπουργείων που αριθμεί η κυβέρνηση του Χρίστιαν Μίτσκοσκι).

Ο συνασπισμός VLEN αποτελoύνταν μέχρι και πριν από μερικές ημέρες από τέσσερα αλβανικά κόμματα: το «Δημοκρατικό Κίνημα» του Ίζετ Μετζίτι, το «BESA» του Μπιλάλ Κασάμι, ο οποίος είναι και δήμαρχος του Τετόβου, την «Εναλλακτική» (Alternativa) του Ζεκίρια Ιμπραχήμι και της «Συμμαχίας για τους Αλβανούς» της οποίας ηγείται ο Άρμπεν Ταραβάρι, ο οποίος ήταν και ο πιο προβεβλημένος μεταξύ των τεσσάρων ηγετών του συνασπισμού αυτού. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι τρεις εναπομείναντες ηγέτες του VLEN ξεκίνησαν τις διεργασίες για τη μετατροπή του συνασπισμού αυτού σε ενιαίο κόμμα, χωρίς τη «Συμμαχία για τους Αλβανούς» του Ταραβάρι.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές στα Σκόπια, σε περίπτωση που ο Ταραβάρι συνεργαστεί με τον Αχμέτι, τότε το VLEN κινδυνεύει να μετατραπεί σε περιθωριακό πολιτικό σχηματισμό, που σε καμία περίπτωση δεν θα νομιμοποιείται να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Αλβανών στην κυβέρνηση και το γεγονός αυτός ίσως δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, με τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών να φαντάζει πιθανή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.