Για μια «ιστορικής σημασίας εξέλιξη» η οποία επιβεβαιώνει τη στρατηγική αξία της Κύπρου στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα, ενώ παράλληλα εκπέμπει ισχυρά πολιτικά μηνύματα για την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει λόγο η κυπριακή κυβέρνηση.

Ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας αναφέρει ότι «η απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Τζο Μπάιντεν αποτελεί μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη, καθώς καθιστά την Κυπριακή Δημοκρατία επιλέξιμη να λαμβάνει αμυντικό εξοπλισμό, προμήθειες και υπηρεσίες μέσω στρατηγικών προγραμμάτων όπως το Foreign Military Sales, το Excess Defense Articles divestment program και άλλα προγράμματα στρατιωτικής βοήθειας».

Η εξέλιξη αυτή, σημειώνει, «αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα της σαφούς πολιτικής και προσανατολισμού της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, η οποία αποφέρει ουσιαστικά και απτά οφέλη σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο».

Παράλληλα, τονίζει ότι «η απόφαση αυτή, η οποία συζητήθηκε και κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, τον περασμένο Οκτώβριο, σηματοδοτεί ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο στις διμερείς σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, αποτελεί σαφή αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κρίσιμου πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με δυνατότητα περαιτέρω συνεισφοράς στην ειρήνη και τη διαχείριση ανθρωπιστικών προκλήσεων».

Η ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα Excess Defense Articles (EDA), συνεχίζει, «προσφέρει τη δυνατότητα προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού από πλεονασματικό υλικό των ΗΠΑ, είτε μέσω δωρεών είτε σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας. Παράλληλα, η συμμετοχή στο Foreign Military Sales (FMS) επιτρέπει την απευθείας προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας ότι αυτές οι ενέργειες εξυπηρετούν κοινούς στρατηγικούς στόχους. Ταυτόχρονα, τα προγράμματα Title 10 ενισχύουν την υποστήριξη ικανοτήτων της χώρας μας μέσω παροχής εκπαίδευσης και υλικού, κυρίως όσον αφορά ασφάλεια χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων».

Η Προεδρία της Δημοκρατίας παράλληλα αναφέρει ότι η «εν λόγω απόφαση αναβαθμίζει σημαντικά τη διμερή αμυντική συνεργασία, εδραιώνοντας τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου περιφερειακού εταίρου, ενώ, ταυτόχρονα, συμβάλλει στην αναβάθμιση της αμυντικής θωράκισης και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας μας και του εκσυγχρονισμού του εξοπλιστικού προγράμματος της Εθνικής Φρουράς. Η στρατηγική αυτή συνεργασία ενισχύει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως θεμελίου ασφάλειας, σταθερότητας και διπλωματικής επιρροής στην περιοχή, ενώ, παράλληλα, αναδεικνύει την πολιτική σταθερότητα και τη διεθνή αξιοπιστία του κυπριακού κράτους».

Ταυτόχρονα, «η Προεδρική Απόφαση αποτελεί αναμφίβολα μια καθοριστική εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική αξία της Κύπρου στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα και εκπέμπει ισχυρά πολιτικά μηνύματα για την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών. Εξελίξεις που ενισχύουν και την αδιάκοπη προσπάθειά μας για τερματισμό της κατοχής και για οριστική επίλυση του κυπριακού προβλήματος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

