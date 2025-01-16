Λεπτές παραμένουν οι ισορροπίες παρά τη χθεσινή συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς για εκεχειρία και ανάλλαγη ομήρων έπειτα από 15 μήνες πολέμου καθώς ορισμένες λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ που ήταν αρχικά προγραμματισμένο να συνεδριάσει στις 11 σήμερα Πέμπτη προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία για τους ομήρους, θα συνεδριάσει τελικά το απόγευμα ή το βράδυ. Η καθυστέρηση στην ψηφοφορία οφείλεται στο γεγονός ότι η αντιπροσωπεία που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις εργασίες της στο Κατάρ και δεν έχει επιστρέψει στο Ισραήλ, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Νωρίτερα σήμερα σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε με ανακοίνωσή του τη Χαμάς ότι προσπαθεί να αποχωρήσει τελευταία στιγμή από τη συμφωνία για τους ομήρους λέγοντας ότι επιδιώκει αλλαγές την τελευταία στιγμή.

«Σε αντίθεση με μια ρητή ρήτρα που δίνει στο Ισραήλ το δικαίωμα να ασκήσει βέτο για την απελευθέρωση μαζικών δολοφόνων που είναι σύμβολα του τρόμου, η Χαμάς απαιτεί να υπαγορεύσει την ταυτότητα αυτών των τρομοκρατών», αναφέρεται στην ανακοίνωση και συνεχίζει: «Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στη διαπραγματευτική ομάδα να παραμείνει σταθερή στα όσα έχουν συμφωνηθεί και να απορρίψει κατηγορηματικά τις απόπειρες εκβιασμού της Χαμάς την τελευταία στιγμή».

Η πρώτη φάση της συμφωνίας θα διαρκέσει 42 ημέρες και η εφαρμογή της συμφωνίας θα ξεκινήσει δύο ή τρεις ημέρες μετά την υπογραφή της. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή από την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου. Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να αρχίσουν να αποσύρονται προς τα ανατολικά όσο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι θα αρχίσουν να επιστρέφουν στις οικίες του και εκατοντάδες φορτηγά γεμάτα με τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας θα εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας καθημερινά.

Τη 16η ημέρα από την ημέρα έναρξης της πρώτης φάσης εκεχειρίας θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου συμφωνίας. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης και με δεδομένο ότι επικρατεί, όπως τονίστηκε στις επίσημες ανακοινώσεις «βιώσιμη ηρεμία», θα απελευθερωθούν όσοι όμηροι δεν έχουν απελευθερωθεί και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν από τη Λωρίδα της Γάζας. Το τρίτο, και τελευταίο, στάδιο θα αφορά στην ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία θα πάρει χρόνια, και στην επιστροφή των σορών των ομήρων.

Οι πρώτοι όμηροι που θα απελευθερωθούν

Οι Αμερικανο-Ισραηλινοί Κιθ Σίγκελ και Σάγκουι Ντέκελ-Τσεν θα είναι μεταξύ των 33 ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι στην πρώτη φάση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ο Σίγκελ ανήκει στην κατηγορία των ηλικιωμένων ομήρων, ενώ ο Ντέκελ-Τσεν πυροβολήθηκε στις 7 Οκτωβρίου και ως εκ τούτου θεωρείται μεταξύ των τραυματιών.

Επίσης, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους πέντε γυναίκες στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού που αιχμαλωτίστηκαν στις 7 Οκτωβρίου θα αφεθούν επίσης ελεύθερες την πρώτη ημέρα της συμφωνίας.

Τα πτώματα άλλων τεσσάρων Αμερικανών που κρατούνται ακόμα στη Γάζα θα απελευθερωθούν στην τρίτη φάση, είπε ο αξιωματούχος.

Χαμάς: Ήττα του Ισραήλ η συμφωνία

Ο ανώτερος ηγέτης της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια, υποστήριξε σε τηλεοπτική του ομιλία ότι το Ισραήλ απέτυχε να επιτύχει τους στόχους του στη Γάζα.

«Ο λαός μας ματαίωσε τους δεδηλωμένους και κρυφούς στόχους της κατοχής. Σήμερα αποδεικνύουμε ότι η κατοχή δεν θα νικήσει ποτέ τον λαό μας και την αντίστασή του», δήλωσε ο Αλ Χάγια σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ορκίζεται ότι η τρομοκρατική ομάδα που κυβερνά τη Γάζα ούτε θα συγχωρήσει ούτε θα ξεχάσει, ενώ επαινεί τις σφαγές των Ισραηλινών υπό την ηγεσία της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 που ξεκίνησαν τον πόλεμο στη Γάζα ως «στρατιωτικό επίτευγμα» και «πηγή υπερηφάνειας για τον λαό μας».

«Μεγάλη νίκη» για τους Παλαιστίνιους χαρακτηρίζει τη συμφωνία και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν και «ήττα» για το Ισραήλ.

«Το τέλος του πολέμου και η επιβολή εκεχειρίας… είναι μια ξεκάθαρη νίκη και μια μεγάλη νίκη για την Παλαιστίνη και μια μεγαλύτερη ήττα για το τερατώδες σιωνιστικό καθεστώς», αναφέρει το IRGC σε δήλωση που κοινοποιήθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ολονύκτιες ισραηλινές επιδρομές

Παρά τη σύναψη της συμφωνίας, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας στη Γάζα που διευθύνεται από τη Χαμάς αναφέρει ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωσή της.

Ο βομβαρδισμός σπιτιού στη συνοικία Ρίμαλ της πόλης της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ενώ άλλοι δέκα και πλέον τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας.

«Το πλήρωμά μας ανέσυρε 5 νεκρούς και περισσότερους από 10 τραυματίες κάτω από τα ερείπια ενός σπιτιού… που βομβάρδισε ο ισραηλινός στρατός στην περιοχή Al-Rimal δυτικά της πόλης της Γάζας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το πρακτορείο.

Προσθέτει ότι είχε ανασύρει τα πτώματα δύο ακόμη ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε επίθεση στη διασταύρωση Al-Sha'biya στο κέντρο της πόλης της Γάζας.

Αργά χθες βράδυ η πολιτική προστασία έκανε λόγο για είκοσι νεκρούς σε τρεις βομβαρδισμούς μετά την ανακοίνωση από το Κατάρ και τις ΗΠΑ πως κλείστηκε συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.