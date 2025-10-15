Το συνοριακό πέρασμα Ράφα μεταξύ Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας αναμένεται να επιτρέπεται ξανά η διέλευση των ανθρώπων την Πέμπτη, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές μια αποστολή της ΕΕ πρόκειται να αναπτυχθεί στο σημείο.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν ποιοι περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν σε όσους επιθυμούν να περάσουν. Ο ισραηλινός στρατός και το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό σύμφωνα με το Reuters.

Το Ισραήλ θα επιτρέψει σήμερα την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Ισραήλ θα επιτρέψει σήμερα την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, για να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, μετέδωσε το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN.

Μετά την επαναλειτουργία του περάσματος αυτού «600 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέλθουν (σήμερα Τετάρτη) στη Λωρίδα της Γάζας από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και τις δωρήτριες χώρες», διευκρίνισε το KAN στον ιστότοπό του χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τις πηγές του.

Ο ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν επίμονα την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η οποία είναι αντιμέτωπη με οξεία ανθρωπιστική κρίση, περισσότερα από δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ είχε κηρύξει κάποιες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα σε κατάσταση λιμού, κάτι που αρνούνταν το Ισραήλ.

Το KAN διευκρίνισε ότι η επαναλειτουργία του σημείου διέλευσης στη Ράφα, που αποφασίστηκε «σε πολιτικό επίπεδο», γίνεται αφού η Χαμάς παρέδωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ τέσσερις ακόμη σορούς ομήρων που κρατούσε, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός την οποία αποδέχθηκαν τόσο η παλαιστινιακή οργάνωση όσο και το Ισραήλ.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ όλους τους ομήρους που κρατούσε στη Γάζα, ζωντανούς και νεκρούς, σε διάστημα 72 ωρών αφού τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, δηλαδή το αργότερο ως τις 12:00 της Δευτέρας.

Όμως, αν και η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε εγκαίρως τους ζωντανούς ομήρους (20 ανθρώπους), ως χθες το βράδυ είχε παραδώσει 8 σορούς νεκρών ομήρων από τις συνολικά 28 που κρατούσε στη Γάζα.

Κατηγορώντας τη Χαμάς ότι κωλυσιεργεί και καθυστερεί τη διαδικασία, ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών και προσωπικότητα της ακροδεξιάς Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ ζήτησε χθες το βράδυ από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διακόψει εντελώς την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το KAN, η απόφαση να επαναλειτουργήσει το πέρασμα στη Ράφα ελήφθη αφού το Ισραήλ ενημερώθηκε για την πρόθεση της Χαμάς να παραδώσει ακόμη τέσσερις σορούς σήμερα, κάτι που προς το παρόν η οργάνωση δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως.

Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να αναλάβει τη διαχείριση του συνοριακού περάσματος στη Ράφα

Παράλληλα, η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να αναλάβει τη λειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα από την πλευρά της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να εισέλθει μέσω αυτού βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Είμαστε έτοιμοι (...) και έχουμε ενημερώσει όλες τις πλευρές ότι είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε το πέρασμα της Ράφα», δήλωσε ο Μοχάμαντ Στάγιεχ ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε τον Μάιο του 2024 τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του περάσματος αυτού, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο και είναι κρίσιμης σημασίας για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα και την έξοδο τραυματιών.

Το πέρασμα αυτό, το οποίο επαναλειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, αποτελούσε γραμμή ζωής με τον έξω κόσμο για τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Ο Στάγιεχ δήλωσε ότι εξακολουθεί να ισχύει μια συμφωνία με την ΕΕ, βάσει της οποίας η αποστολή EUBAM βοηθά την Παλαιστινιακή Αρχή να διαχειρίζεται το συνοριακό πέρασμα, παρά το γεγονός ότι ανεστάλη η εφαρμογή της τον Μάρτιο αφού ξεκίνησαν και πάλι οι εχθροπραξίες.

«Δεν χρειαζόμαστε νέα συμφωνία. Η συμφωνία υπάρχει και πιστεύω ότι τώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση που γίνονται οι τελευταίες διευθετήσεις ώστε να τεθεί σε ισχύ», σημείωσε ο Στάγιεχ απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους από την Ελβετία όπου συναντήθηκε με τον Ελβετό υπουργό Εξωτερικών Ιγνάσιο Κασίς.

