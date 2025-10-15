Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στις ρωσικές εταιρείες Lukoil και Rosneft

Η Βρετανία την Τετάρτη έθεσε στο στόχαστρο τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, τη Lukoil και τη Rosneft, καθώς και 51 δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», σε αυτό που περιέγραψε ως μια νέα προσπάθεια να ενισχύσει τις ενεργειακές κυρώσεις και να αποκόψει τα έσοδα του Κρεμλίνου.

Η Lukoil και η Rosneft εντάχθηκαν στις κυρώσεις βάσει της βρετανικής νομοθεσίας για τη Ρωσία, για τον ρόλο τους, όπως ανέφερε το Λονδίνο, στη στήριξη της ρωσικής κυβέρνησης. Τίθενται υπό πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, αποκλεισμό διευθυντικών στελεχών, περιορισμούς στις μεταφορές και απαγόρευση παροχής υπηρεσιών καταπιστευμάτων (trust services) από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο εταιρείες θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για το Κρεμλίνο, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία πρόσθεσε ότι οι δραστηριότητές τους έχουν οικονομική σημασία για τη Ρωσία, συμβάλλοντας στα κρατικά έσοδα που στηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Επιβάλλουμε στοχευμένες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, τη Lukoil και τη Rosneft», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Παράλληλα, αυξάνουμε την πίεση σε εταιρείες τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας και της Κίνας, που εξακολουθούν να διευκολύνουν τη διοχέτευση του ρωσικού πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές».

Η Ριβς δήλωσε ότι «δεν υπάρχει θέση για τη Ρωσία στις παγκόσμιες αγορές» και ότι η Βρετανία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέψει τη Μόσχα από το να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Lukoil δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ η Rosneft δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν 51 πλοία, συμπεριλαμβανομένων 44 που ανήκουν στον «σκιώδη στόλο», καθώς και φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια και η άμυνα.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές χώρες για να εξετάσουν αυστηρότερες κυρώσεις σε ρωσικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των Rosneft και Lukoil.

Η Rosneft είναι ο κορυφαίος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 40% της συνολικής παραγωγής της χώρας, ενώ η Lukoil είναι η δεύτερη μεγαλύτερη και με τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση μεταξύ των ρωσικών εταιρειών του κλάδου.

Ο «σκιώδης στόλος» έχει γίνει ολοένα και περισσότερο στόχος κυρώσεων από τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πρόκειται για ένα δίκτυο παλαιότερων δεξαμενόπλοιων που, σύμφωνα με αξιωματούχους, χρησιμοποιούνται για την αποφυγή των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

