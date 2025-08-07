The Guardian: Ο Βανς άλλαξε τη στάθμη του νερού σε ποτάμι - Ηθελε να κάνει καγιάκ και βόλτα με το σκάφος του

Συνεργάτες του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς έβαλαν μηχανικούς του στρατού να κάνουν κάτι ασυνήθιστο: να αλλάξουν τη στάθμη του νερού σε λίμνη του Οχάιο για να μπορέσει να κάνει βόλτα με σκάφος στη διάρκεια οικογενειακών διακοπών, σύμφωνα με τον Guardian.

Το αίτημα που υπέβαλε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε στόχο να «υποστηριχθεί η ασφαλής πλοήγηση» της ομάδας ασφαλείας του Αμερικανού αντιπροέδρου στη διάρκεια εκδρομής τον Αύγουστο στον ποταμό Little Miami, σύμφωνα με δήλωση του σώματος μηχανικών του στρατού των ΗΠΑ (USACE).

Ο Βανς βρέθηκε στην περιοχή του νοτιοδυτικού Οχάιο στις 2 Αυγούστου, στα 41α γενέθλιά του, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέφεραν ότι εθεάθη να κάνει κανό στο ποτάμι, παραπόταμος του οποίου πέφτει στη λίμνη Caesar Creek.

Πηγή με γνώση του θέματος που επικοινώνησε ανώνυμα με τον Guardian ισχυρίστηκε ότι το αίτημα για τη λίμνη Caesar Creek δεν ήταν μόνο για να υποστηρίξει την ασφάλεια του αντιπροέδρου, αλλά και για να δημιουργήσει «ιδανικές συνθήκες για καγιάκ». Ο Guardian δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτόν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Η είδηση εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν το γραφείο του Βανς ενδεχομένως εκμεταλλεύτηκε δημόσιους πόρους υποδομών για την προσωπική του αναψυχή, σε μια εποχή που η κυβέρνηση Τραμπ έχει μειώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένη βοήθεια, επιστημονική έρευνα και κυβερνητικές θέσεις εργασίας.

Το γραφείο του αντιπροέδρου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS) δείχνουν μια ξαφνική αύξηση της στάθμης του ποταμού και αντίστοιχη πτώση της υψομέτρου της λίμνης κατά τις αρχές Αυγούστου, όταν ο Βανς βρισκόταν σε διακοπές.

Πηγή: skai.gr

