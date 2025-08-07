Η επικεφαλής των αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών της κυβέρνησης Τραμπ έκανε χθες μία βαρυσήμαντη δήλωση: Η Τούλσι Γκάμπαρντ είπε ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί, ότι πιστεύει στην ύπαρξή τους και υπόσχεται να «μοιραστεί την αλήθεια» για τα UFO.

Μιλώντας στο podcast "Pod Force One" της New York Post, η Γκάμπαρντ, Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, άφησε να εννοηθεί ότι έχει πολλές απόρρητες πληροφορίες για τους εξωγήινους, αλλά αναγκάζεται να κρατήσει το στόμα της κλειστό, λόγω της δουλειάς της.

🇺🇸 INTEL CHIEF TULSI JUST ADMITTED ALIENS ARE REAL ON A PODCAST



DNI Gabbard went on NY Post's "Pod Force One" and casually dropped the biggest disclosure bomb imaginable.



Asked if aliens exist, she said YES.



This isn't some random politician.



This is America's top… https://t.co/Mz4u1gRBoA pic.twitter.com/gS3X4A5w71 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2025

Όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε αν «θα μπορούσαν να υπάρχουν εξωγήινοι», η Αμερικανίδα αξιωματούχος απάντησε: «Έχω τις δικές μου απόψεις και γνώμες. Σε αυτόν τον ρόλο, πρέπει να είμαι προσεκτική με αυτά που μοιράζομαι».

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι οι εξωγήινοι και τα UFO είναι αληθινά, η Γκάμπαρντ απάντησε: «Ναι».

Η επικεφαλής των αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει «τίποτα να μοιραστεί με το κοινό σχετικά με τους εξωγήινους και τα UFO σήμερα» αλλά ορκίστηκε να αποκαλύψει την αλήθεια όταν έρθει η ώρα.

«Συνεχίζουμε να αναζητούμε την αλήθεια και να μοιραζόμαστε αυτήν την αλήθεια με τον αμερικανικό λαό», δήλωσε η Γκάμπαρντ.





Οι δηλώσεις της Γκάρλαντ έρχονται μετά από νέα πλάνα με το διαβόητο UFO «σφαίρα της Μοσούλης», που καταγράφηκε το 2016 από αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος στο Ιράκ.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να αποχαρακτηρίσει προηγούμενα αρχεία «συναντήσεων» με εξωγήινους καθώς «θα μπορούσε να υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες».

Πέρσι μάλιστα είχε ορκιστεί να αποκαλύψει αποκλειστικά πλάνα από UFO, αν εκλεγόταν ξανά στον Λευκό Οίκο, μετά την κυκλοφορία του αποχαρακτηρισμένου βίντεο.

Το βίντεο, που γυρίστηκε το 2016 από αμερικανικό αεροσκάφος παρακολούθησης MC-12, δείχνει ένα μυστηριώδες μεταλλικό σφαιρικό αντικείμενο να πετάει πάνω από την πόλη της Μοσούλης.

