Ένα εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο σε ένα ακατοίκητο νησί ετοιμάζεται να ξαναλειτουργήσει η Ινδονησία, προκειμένου εκεί να μεταφερθούν περίπου 2000 κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίοι χρήσουν νοσηλείας.

Η ιατρική εγκατάσταση βρίσκεται στο νησί της Γκάλανγκ, το οποίο μέχρι το 1996 ήταν καταυλισμός του ΟΗΕ για 250.000 πρόσφυγες από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Το 2020 λειτούργησε εκεί ένα απομονωμένο νοσοκομείο για τη θεραπεία θυμάτων της πανδημίας COVID-19.

Η Ινδονησία σχεδιάζει να διαθέσει την εγκατάσταση στο νησί Γκαλάνγκ, στα ανοιχτά του νησιού Σουμάτρα και νότια της Σιγκαπούρης, για να θεραπεύσει τραυματίες κατοίκους της Γάζας και να στεγάσει προσωρινά τις οικογένειές τους, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ταϊλάνδης, Χασάν Νάσμπι.

«Η Ινδονησία θα παράσχει ιατρική βοήθεια σε περίπου 2.000 κατοίκους της Γάζας που έπεσαν θύματα πολέμου, σε όσους τραυματίστηκαν, θάφτηκαν κάτω από τα συντρίμμια» είπε.

Ο Νάσμπι τόνισε παράλληλα ότι όλοι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά την ανάρρωσή τους.

Ο εκπρόσωπος ωστόσο δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα ή περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση διαλογής και μεταφοράς των Παλαιστινίων από τη Γάζα.



