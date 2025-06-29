«Θάνατος στις IDF»: Σάλος στη Βρετανία με τα αντιισραηλινά συνθήματα στο Γκλαστονμπέρι

Σάλο έχουν προκαλέσει στη Βρετανία τα αντιισραηλινά συνθήματα που ακούστηκαν επί σκηνής, στη διάρκεια συναυλίας στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ του Γκλαστονμπέρι.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του ραπ-πανκ συγκροτήματος των Bob Vylan, η οποία μεταδιδόταν σε απευθείας ζωντανή μετάδοση από το βρετανικό δίκτυο BBC, ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλές συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, αντιδράσεις καταγράφηκαν όταν ο τραγουδιστής του συγκροτήματος φώναξε "θάνατος στις IDF", δηλαδή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις με τους διοργανωτές του φεστιβάλ σήμερα το πρωί να αναφέρουν ότι τα συνθήματα του συγκροτήματος "ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια".

Από την πλευρά της, η ισραηλινή πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο αντέδρασε επίσης κάνοντας λόγο για εμπρηστική και γεμάτη μίσος ρητορική, ενώ αυτή τη στιγμή η αστυνομία εξετάζει όλα τα βίντεο για να αξιολογήσει εάν έχουν διαπραχθεί τυχόν αδικήματα με τον υπουργό Υγείας της βρετανικής κυβέρνησης να μιλά στο Sky News, να καταδικάζει την εμφάνιση ως αποτρόπαιη, αλλά να συμπληρώνει πως εύχεται και το Ισραήλ να λάμβανε σοβαρότερα και τη βία των δικών του πολιτών προς του Παλαιστίνιους.

🗣️ Death to the IDF’ slogans were chanted at the Glastonbury festival in UK



📹 BBC cut parts of its live broadcast of the festival



◾️ British punk rap group Bob Vylan led chants of ‘Free Palestine’ and ‘Death to the IDF’ during their performance



◾️ The crowd carried… pic.twitter.com/hRZp6OSY6T — Anadolu English (@anadoluagency) June 29, 2025

