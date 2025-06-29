Λαβρόφ: Η Δύση δεν θα καταφέρει να νικήσει τη Ρωσία

Η συλλογική Δύση επιδιώκει να νικήσει στρατηγικά τη Ρωσία, χρησιμοποιώντας το καθεστώς του Κιέβου ως «πολιορκητικό κριό», αλλά δεν θα τα καταφέρει, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον υπουργό Εξωτερικών του Κιργιστάν Ζενμπέκ Κουλουμπάγιεφ.

«Βλέπουμε μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση της χώρας μας με τη συλλογική Δύση που αποφάσισε για άλλη μια φορά να διεξάγει πόλεμο εναντίον μας και να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας το ναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο ως κριό» ισχυρίστηκε ο Λαβρόφ. «Η Δύση δεν έχει καταφέρει ποτέ κάτι τέτοιο - δεν θα το καταφέρει ούτε αυτή τη φορά», δήλωσε εμφατικά ο ανώτατος Ρώσος διπλωμάτης.

Η Δύση «πιθανώς αρχίζει να το καταλαβαίνει αυτό», σημείωσε ο Λαβρόφ. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα διεθνή κατάσταση, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία των στενών δεσμών με το Κιργιστάν σε όλους τους τομείς.



Πηγή: skai.gr

