Κυνική απάντηση έδωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας για το Ουκρανικό Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, όταν ρωτήθηκε στην Κόκκινη Πλατεία για το εάν «θα συγχαρεί τους Ουκρανούς συναδέλφους του» για την Ημέρα της Νίκης κατά του ναζισμού. Σημειώνεται ότι για τα πρώην σοβιετικά κράτη η Ημέρα της Νίκης είναι κοινή εορτή.



«Μόνο αφότου τους έχουμε νικήσει» δήλωσε, μάλλον ενοχλημένος για την ερώτηση.



Vladimir #Medinsky was asked if he would congratulate the #Ukrainian negotiating delegation on Victory Day. He replied: "Only after we have defeated them". pic.twitter.com/woOsd9VSYC