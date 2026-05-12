DW: Θα αντέξει ο Στάρμερ;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Βρετανία έχει αλλάξει τέσσερις πρωθυπουργούς τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δημιουργώντας μια αίσθηση πολιτικής αστάθειας.

Οι Εργατικοί βουλευτές έχουν φτάσει το επίσημο όριο για την ενεργοποίηση αλλαγής ηγεσίας, θέτοντας υπό πίεση τον ηγέτη τους, σερ Κιρ Στάρμερ.

Τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, πέντε ημέρες πριν, θεωρούνται καταστροφικά και έχουν επιδεινώσει την κατάσταση για το Εργατικό Κόμμα και τον Στάρμερ.

Τα βρετανικά πρωτοσέλιδα δεν χρειάζεται να κουραστούν πολύ ώστε να βρουν τους τίτλους τους:«η κυβέρνηση στο χάος», «στο χείλος του γκρεμού ο πρωθυπουργός».Τίτλοι γνώριμοι, τόσο για τα μέσα ενημέρωσης όσο και για τον κόσμο του , το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του πρωθυπουργού – σε αυτή την περίπτωση Στάρμερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 4 χρόνια η χώρα έχει διαδεχθεί 4 διαφορετικούς πρωθυπουργούς και μοιάζει οι Βρετανοί ηγέτες να υπογράφουν μονοετές συμβόλαιο στην ηγεσία.



Οι ώρες που το κυβερνών Εργατικό Κόμμα και κυρίως ο ηγέτης του, σερ Κιρ Στάρμερ περνάνε δύσκολα είναι πολλές ώστε να μετρηθούν. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τα πρώτα κιόλας καταστροφικά αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν, πριν από 5 ημέρες, σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία.

«Θα παραμείνω» επιμένει ο Στάρμερ παρά το κλίμα απογοήτευσης

Έτσι για ακόμα μια φορά τα μαθηματικά καταγράφουν την σκληρή πραγματικότητα: το επίσημο όριο του 20% του συνόλου των βουλευτών του Εργατικού κόμματος που ζητά την παραίτηση Στάρμερ συμπληρώθηκε. Στις 12:00, τοπική ώρα, 81 ήταν οι βουλευτές - από τους συνολικά 403 - που ανοιχτά δεν δίνουν τη δική τους ψήφο εμπιστοσύνης στον Στάρμερ.



Οι πολιτικοί αναλυτές δεν υπερβάλλουν λοιπόν όταν σχολιάζουν πως πρόκειται για μια παραμονή η οποία κρέμεται από λεπτό σκοινί. Βέβαια, σύμφωνα με το καταστατικό, πρέπει οι βουλευτές αυτοί να συσπειρωθούν πίσω από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο θα αναδειχθεί ως το επιθυμητό για την ηγεσία.



Δύο είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για την ανάληψη ηγεσίας, ο υπουργός Υγείας Γούες Στρίτινγκ και ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δεν είναι καν βουλευτής του κόμματος και χρειάζεται να κερδίσει πρώτα εμβόλιμη εκλογική διαδικασία.



Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο Στάρμερ επέμεινε, «θα συνεχίσω να κυβερνώ καθώς η χώρα αναμένει να κάνουμε ακριβώς αυτό» (…) «το Εργατικό κόμμα έχει συγκεκριμένη διαδικασία για την αλλαγή ηγεσίας και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη παραίτηση και η στάση υψηλόβαθμων στελεχών

Όμως, λίγο πριν την συνεδρίαση και τις δηλώσεις, η υπουργός Κοινοτήτων Μιάτα Φανμπούλα κατέθεσε την παραίτησή της, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «ο λαός δεν πιστεύει ότι ο Στάρμερ μπορεί να είναι ο οδηγός της αλλαγής που χρειάζεται και το ίδιο πιστεύω και εγώ». Είναι η πρώτη παραίτηση υπουργού ενώ χθες παραιτήθηκαν 6 υπουργικοί βοηθοί.



Μάλιστα και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν την παραίτηση του σερ Κιρ, όπως η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ. Πρόκειται για την μεγαλύτερη κρίση της ηγεσίας Στάρμερ, παρότι ήταν εκείνος που οδήγησε το κόμμα σε μία ιστορική νίκη, μόλις δύο χρόνια πριν, στις εθνικές εκλογές της χώρας.



Το κλίμα παρέμεινε θολό μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου, αν και αρκετοί ήταν οι βουλευτές που επιβεβαίωσαν την ψήφο εμπιστοσύνης στον Βρετανό πρωθυπουργό. Έξω από την ιστορική μαύρη πόρτα του Number 10 ακόμα και ο στενός φίλος του Γουές Στρίτινγκ και υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ δήλωσε ότι «θα συνεχίσει να στηρίζει τον Στάρμερ», τονίζοντας ότι έχει επιδείξει «σταθερή ηγεσία».



Μένει να δούμε, μέχρι πότε ο Στάρμερ θα αντέξει το ξεκάθαρο χάος και το κλίμα αποσταθεροποίησης που έχει δημιουργηθεί καθώς η πρόσφατη βρετανική πολιτική ιστορία δείχνει ότι χωρίς την στήριξη των βουλευτών σου οι εντάσεις αυξάνονται, η δημοτικότητα πέφτει και τελικά οι κυβερνήσεις αλλάζουν χέρια.

Πηγή: Deutsche Welle

