«Εξαιρετικά αισιόδοξος» για το μέλλον της αμυντικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα ότι είναι ο Μάρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στην Ποντγκόριτσα, μαζί με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου, Milojko Spajić.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αρχικά απέδωσε τη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων στην επανεκλογή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι Ευρωπαίοι άκουσαν τον Αμερικανό πρόεδρο και ανταποκρίνονται στο πιο θεμελιώδες ζήτημα που αφορά το μέλλον του ΝΑΤΟ. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος και είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος εξαιτίας του προέδρου Τραμπ», δήλωσε συγκεκριμένα.

Ρούτε: Πλέον όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ καλύπτουν τον στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 2% του ΑΕΠ

Εν συνεχεία τόνισε ότι πλέον όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας καλύπτουν τον στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 2% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων οικονομιών όπως ο Καναδάς, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ιταλία, κάτι που στο παρελθόν δεν είχαν πετύχει.

«Πιστεύω ότι η επανεκλογή του προέδρου Τραμπ έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό», επανέλαβε.

Ο Ρούτε αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση της Συνόδου της Χάγης για σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, εκ των οποίων το 3,5% θα αφορά βασικές στρατιωτικές δαπάνες. «Πρόκειται για κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ προωθεί εδώ και πολλά χρόνια και πλέον, στις αρχές της δεύτερης θητείας του, κατάφερε να το πετύχει», είπε.

Υπογράμμισε τέλος ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών θεωρείται αναγκαία όχι μόνο για την πιο ισορροπημένη κατανομή των βαρών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών από τη Ρωσία.



Πηγή: skai.gr

