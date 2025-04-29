Τεχνοκράτες υπουργοί στα μέτρα του Μερτς

Τα σχόλια του γερμανικού Τύπου στρέφονται κατά κύριο λόγο στην παρουσίαση των υπουργών του από τη Χριστιανική Ένωση. Ένα δημοσίευμα και για την αυξημένη ζήτηση των ακινήτων στο Ελληνικό.

To κύριο σχόλιο των γερμανικών εφημερίδων αφορά την παρουσίαση από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς των συντηρητικών υπουργών του και η Süddeutsche Zeitung γράφει: «Αν και η μελλοντική υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε έχει πολυετή πολιτική εμπειρία, τα τελευταία χρόνια εργάζεται στον επιχειρηματικό τομέα. Ο μελλοντικός υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κάρστεν Βιλντμπέργκερ, ο οποίος υποτίθεται ότι θα εκσυγχρονίσει το κράτος στο σύνολό του, είναι επίσης ένας καθαρός επιχειρηματίας χωρίς επαγγελματικό πολιτικό κεφάλαιο στο βιογραφικό του.

Επίσης, απ΄έξω έρχεται και ο μελλοντικός υφυπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ, αν και αυτό έχει συμβεί συχνά σε αυτό το πόστο. Το σπουδαίο υπουργείο Εξωτερικών, από την άλλη πλευρά, δεν θα πάει σε μια γνωστή κομματική προσωπικότητα, αλλά στον Γιόχαν Βαντεφούλ, πολιτικό και έμπιστο του Μερτς. Η Κάριν Πριν, η οποία κατέχει το ίδιο αξίωμα στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και μπορεί να θεωρηθεί ειδικός, θα γίνει υπουργός Παιδείας. Το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Μερτς είναι σαφές: η κυβέρνησή του θα είναι ένας «συνασπισμός εργασίας» αποτελούμενος από ανθρώπους που μπορούν να τα καταφέρουν».

Υπουργοί κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα του Μερτς

Για το ίδιο θέμα η Frankfurter Allgemeine Zeitung γράφει: «Η Χριστιανική Ένωση και ο Μερτς έχουν εναποθέσει την τύχη τους, όχι χωρίς ρίσκο, σε ένα τεράστιο ταμείο υποδομών και επενδύσεων, η κατανομή του οποίου πρέπει ακόμη να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το ποιος θα έχει πόσα χρήματα στη διάθεσή του, θα είναι η πρώτη δοκιμασία για τον συνασπισμό, ο οποίος θα αποκαλύψει γρήγορα πόσο διαφορετικοί μπορεί να είναι οι στόχοι των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών για την «επένδυση στο μέλλον» και σε ποια υπουργεία θα πρέπει να διατεθούν.

Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι μια κατανομή με επίκεντρο την ανάπτυξη, θα είναι δύσκολο για τον Μερτς να μείνει στην ιστορία ως ατρόμητος όπως θέλει και όπως ελπίζουν οι υποστηρικτές του, οι οποίοι έχουν υψηλές προσδοκίες. Οι συντηρητικοί υπουργοί του δεν θα αμφισβητήσουν τον ρόλο του. Πρόκειται για μια ομάδα τεχνοκρατών κομμένων και ραμμένων στα μέτρα του Μερτς, οι οποίοι δεν θα πολυρωτήσουν ποιος είναι υπεύθυνος για τη χάραξη της πολιτικής. Για άλλη μια φορά, και τα καλά και τα κακά θα εξαρτηθούν από τον καγκελάριο».

Πηγή: Deutsche Welle

