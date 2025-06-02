Βρετανία: Η αστυνομία συνέλαβε και τέταρτο άνδρα σε σχέση με τις πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην κατοικία του Στάρμερ

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν τέταρτο άνδρα στο πλαίσιο έρευνας για μια σειρά πυρκαγιών που συνδέονται με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο 48χρονος άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου. Αρχικά τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας, προτού συλληφθεί ως ύποπτος για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εμπρησμού με πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο ζωές, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

