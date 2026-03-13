Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Πακιστάν που έπληξε «σπίτια πολιτών» στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, της Καμπούλ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας των Ταλιμπάν.

«Στον τομέα Γκουζάρ, στο 21ο διαμέρισμα της Καμπούλ, σπίτια πολιτών χτυπήθηκαν σε βομβαρδισμό του πακιστανικού καθεστώτος, που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαπέντε», ανέφερε ο Χαλίντ Ζαντράν μέσω X, συμπληρώνοντας πως στα θύματα συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά.

Ανώτερος αξιωματικός των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι διεξήχθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν από την πολεμική αεροπορία του Πακιστάν.

«Επλήγησαν συγκεκριμένοι στόχοι, συνδεόμενοι με τους πακιστανούς Ταλιμπάν» (ΚΤΠ), ανέφερε σε μήνυμά της η πηγή αυτή, αναφερόμενη σε ένοπλη οργάνωση η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά πολύνεκρων επιθέσεων στο Πακιστάν, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά της, η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν βομβάρδισε την πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, προκαλώντας θύματα «σε ορισμένες ζώνες».

«Συνεχίζοντας την επίθεσή του, το πακιστανικό στρατιωτικό καθεστώς βομβάρδισε για ακόμη μια φορά την Καμπούλ, την Κανταχάρ» (νότια) καθώς και τις παραμεθόριες επαρχίες «Πάκτια και Πάκτικα» και «άλλες», ανέφερε μέσω X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, προσθέτοντας --χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό-- ότι σκοτώθηκαν «γυναίκες και παιδιά».

