Μπροστά σε μία εντελώς απροσδόκητη αρχαιολογική ανακάλυψη βρέθηκαν αρχαιολόγοι στη Σουηδία που έσκαβαν για να βρουν έναν αρχαίο οικισμό κοντά στο χωριό Tvååker, στα νότια της χώρας.

Αντί για οικισμό, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα τεράστιο νεκροταφείο της εποχής των Βίκινγκ, με περισσότερους από 100 τάφους, αρκετούς σε σχήμα πλοίου.

Κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν από το 2017 έως το 2019, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τα ερείπια 139 τάφων, πολλοί από τους οποίους περιελάμβαναν οστά ανθρώπων και ζώων, μεταλλικά εξαρτήματα και κεραμικά αγγεία.

Επιπλέον, μεγάλες πέτρες ήταν στρατηγικά τοποθετημένες γύρω από αρκετούς τάφους, που είχαν το σχήμα της βάρκας του αρχαίου λαού θαλασσοπόρων και πολεμιστών.

Το διάσημο νεκροταφείο Βίκινγκ Lindholm Høje με τα «πέτρινα πλοία» στο Aalborg της Δανίας



Μια ταφή ήταν ιδιαίτερα καλά οργανωμένη.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της ανασκαφής Petra Nordin, αρχαιολόγος στα Εθνικά Ιστορικά Μουσεία της Σουηδίας, στον τάφο υπήρχαν 17 αγγεία, οστά ανθρώπων και ζώων, καθώς και υφαντά βάρη και σιδερένιες αιχμές βελών.

«Ο τετράγωνος λάκκος ήταν μια κατασκευή που βοηθά στη δημιουργία καλής ροής αέρα για την αποτέφρωση πάνω από το έδαφος» είπε η αρχαιολόγος.

Κατά το κοινό τελετουργικό ταφής της Εποχής των Βίκινγκς (793-1066 μ.Χ.), η σορός αποτεφρωνόταν σε μια νεκρική πυρά. Στη συνέχεια, ζώα όπως αγελάδες και χοίροι τοποθετούνταν από πάνω ως «θυσίες τροφής» και ο τάφος έκλεινε.

Έπειτα, γύρω από τον τάφο, κατασκευαζόταν μία περίμετρος από μεγάλες πέτρες σε σχήμα περιγράμματος πλοίου - γνωστό ως «πέτρινο πλοίο».

Το «πέτρινο πλοίο» Gannarves στο νεκροταφείο των Βίκινγκ στο Γκότλαντ, Σουηδία

Σύμφωνα με το Livescience, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης ένα θραύσμα ασημένιου νομίσματος από την Αραβία, το οποίο χρονολόγησαν μεταξύ 795 και 806, δίνοντας ένα γενικό χρονικό πλαίσιο για τον τόπο ταφής.

Ωστόσο, ο οικισμός που σχετίζεται με το νεκροταφείο δεν έχει βρεθεί ακόμη.

«Βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Tvååker ή είναι κοντά στον ταφικό χώρο; Δεν ξέρουμε» είπε η Nordin. «Αλλά είναι συναρπαστικό να δούμε τι θα προκύψει στο μέλλον» πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

