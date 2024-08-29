Ναυάγιο σκάφους-αντίγραφου των Βίκινγκ - Νεκρή εξερευνήτρια

Τραγικό και ειρωνικό τέλος είχε μια 29χρονη αρχαιολόγος από τις ΗΠΑ που συμμετείχε σε αποστολή που μελετούσε τη ζωή και τα ταξίδια των Βίκινγκ.

Η 6 μελής αποστολή ¨"Viking Voyage" είχε ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου από τα Νησιά Φερόε με κατεύθυνση προς τη Νορβηγία, με ένα σκάφος - αντίγραφο των Σκανδιναβών θαλασσοπόρων και πολεμιστών.

Τα μέλη της αποστολής ενώ ετοιμάζονται για το ταξίδι τους, πάνω στο Naddoddur - Image credits: Sandra Blaser Photography.

Το βράδυ της Τρίτης - κατά την τέταρτη ημέρα του ταξιδιού - το σκάφος Naddoddur έπεσε σε θαλασσοταραχή ανοικτά των ακτών της Νορβηγίας, δυτικά του Stad, και έστειλε σήμα κινδύνου.

Πλοία της Νορβηγική Εταιρεία Θαλάσσιας Διάσωσης (NSSR) που έσπευσαν στο σημείο, ανέβαζαν βίντεο στα social media, δείχνοντας τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, με κύματα που έφταναν τα 5 μέτρα και ανέμους 8,5 μποφόρ.

#Redningsskøyta «Idar Ulstein» er på nå på stedet hvor vikingskipet har kantret vest av #Stad. Vi holder øye med skipet, og gjør det vi kan for å bistå med bergingen, men værforholdene gjør det svært krevende. pic.twitter.com/iLUUeo6Qoz — Redningsselskapet (@NSSR) August 27, 2024

Πέντε επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν τη βάρκα που βυθιζόταν ενώ η 29χρονη ήταν αγνοούμενη.

Τελικά, η σορός της άτυχης αρχαιολόγου εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης, παγιδευμένο κάτω από το αναποδογυρισμένο σκάφος, ανέφερε το ειδησεογραφικό site των Νήσων Φερόε local.fo.

One person deceased as expedition boat Naddoddur capsizes off Norway https://t.co/MaDfAZPY7b via @faroesenews — Local.fo — news from the Faroe Islands (@faroesenews) August 27, 2024

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τον θάνατο μιας Αμερικανίδας πολίτη «στα ανοικτά των ακτών της Νορβηγίας», αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω «από σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειας».

Ωστόσο, τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τη νεκρή γυναίκα ως την 29χρονη μεξικανή Κάρλα Ντάνα, κάτοικο Φλόριντας των ΗΠΑ..

Πηγή: skai.gr

