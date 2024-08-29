Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγικό τέλος για αρχαιολόγο που μελετούσε τους Βίκινγκ – Πνίγηκε σε ναυάγιο της βάρκας-αντίγραφου που επέβαινε

Η 6 μελής αποστολή είχε ξεκινήσει από τα Νησιά Φερόε με κατεύθυνση προς τη Νορβηγία, όταν τον Naddoddur έπεσε σε θαλασσοταραχή

Ναυάγιο σκάφους-αντίγραφου των Βίκινγκ - Νεκρή εξερευνήτρια

Τραγικό και ειρωνικό τέλος είχε μια 29χρονη αρχαιολόγος από τις ΗΠΑ που συμμετείχε σε αποστολή που μελετούσε τη ζωή και τα ταξίδια των Βίκινγκ. 

Η 6 μελής αποστολή ¨"Viking Voyage" είχε ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου από τα Νησιά Φερόε με κατεύθυνση προς τη Νορβηγία, με ένα σκάφος -  αντίγραφο των Σκανδιναβών θαλασσοπόρων και πολεμιστών. 

βικινγκ σκαφος αντιγραφο

Τα μέλη της αποστολής ενώ ετοιμάζονται για το ταξίδι τους, πάνω στο Naddoddur - Image credits: Sandra Blaser Photography.

Το βράδυ της Τρίτης - κατά την τέταρτη ημέρα του ταξιδιού  - το σκάφος Naddoddur έπεσε σε θαλασσοταραχή  ανοικτά των ακτών της Νορβηγίας, δυτικά του Stad, και έστειλε σήμα κινδύνου. 

Πλοία της Νορβηγική Εταιρεία Θαλάσσιας Διάσωσης (NSSR) που έσπευσαν στο σημείο, ανέβαζαν βίντεο στα social media, δείχνοντας τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, με κύματα που έφταναν τα 5 μέτρα και ανέμους 8,5 μποφόρ.

Πέντε επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν τη βάρκα που βυθιζόταν ενώ η 29χρονη ήταν αγνοούμενη.

Τελικά, η σορός της άτυχης αρχαιολόγου εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης, παγιδευμένο κάτω από το αναποδογυρισμένο σκάφος, ανέφερε το ειδησεογραφικό site των Νήσων Φερόε local.fo. 

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τον θάνατο μιας Αμερικανίδας πολίτη «στα ανοικτά των ακτών της Νορβηγίας», αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω «από σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειας».

Ωστόσο, τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τη νεκρή γυναίκα ως την 29χρονη μεξικανή Κάρλα Ντάνα, κάτοικο Φλόριντας των ΗΠΑ..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νορβηγία ναυάγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark