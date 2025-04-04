Η Άλις Γουόλτον (Alice Walton), η μόνη γυναίκα κληρονόμος της αμερικανικής αλυσίδας λιανικού εμπορίου Walmart, είναι η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο και στην 15η θέση της φετινής λίστας του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη – με τον Ίλον Μασκ να βρίσκεται στην κορυφή.

Οι τρεις κληρονόμοι της Walmart - ο Ρομπ Γουόλτον (11η θέση), ο Τζιμ Γουόλτον (12η θέση) και η Άλις Γουόλτον - έχουν συνολική περιουσία 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στην 75χρονη Άλις ανήκουν τα 101 δις. δολάρια.

Μάλιστα, ξεπέρασε σε περιουσία και την Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μεγέρ – την κληρονόμο της L’ Oreal – η οποία βρίσκεται φέτος στην 20η θέση.

Τα 3 αδέλφια Γουόλτον - παιδιά του Σαμ Γούλτον, ιδρυτή της Walmart – σε συνεδρίαση των μετόχων της εταιρίας τον Ιούνιο του 2012

Γενικά, παρόλο τον πλούτο της, η οικογένεια Γουόλτον ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και λίγα γίνονται γνωστά για την προσωπική ζωή των μελών της.

Σύμφωνα ωστόσο με τα αμερικανικά μέσα, η Άλις Γουόλτον δεν ασχολήθηκε ποτέ ενεργά με τη διοίκηση της Walmart αλλά έχει τα δικά της επαγγελματικά σχέδια και ενδιαφέρον. Η 75χρονη δισεκατομμυριούχος ξοδεύει τα χρήματά της σε πανάκριβα έργα τέχνης και την εκτροφή αλόγων.

Η ίδια είναι συλλέκτρια έργων τέχνης - η συλλογή της, που περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα θρυλικών Αμερικανών καλλιτεχνών όπως ο Άντι Γουόρχολ, ο Νόρμαν Ρόκγουελ και η Τζόρτζια Ο’Κιφ, σήμερα εκτιμάται κοντά στα 500 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Business Insider.

Μάλιστα, το 2011, ίδρυσε το μουσείο Crystal Bridges Museum of American Art στην γενέτειρά της, την πόλη Μπέντονβιλ του Αρκάνσας, επενδύοντας 50 εκατομμύρια δολάρια για να στεγάσει τη συλλογή της.

Το Crystal Bridges Museum of American Art

Για πολλά χρόνια η Γουόλτον ασχολούνταν επαγγελματικά με την εκτροφή αλόγων, με ράντσα σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Στο Μίλσαπ του Τέξας είχε ένα τεράστιο ράντσο - γνωστό ως Rocking W Ranch – με πάνω από 250 στρέμματα βοσκοτόπων και εγκαταστάσεις για βοοειδή και άλογα.

Το ράντσο πουλήθηκε το 2017 για άγνωστο ποσό – αν και αρχικά είχε βγει προς πώληση για 19,75 εκατομμύρια δολάρια, πριν μειωθεί στα 16,5 εκατομμύρια.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, έχει επικεντρωθεί κυρίως στις Τέχνες και την φιλανθρωπία, ενώ έχει επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια και στο real estate, αγοράζοντας πανάκριβα και πολυτελή ακίνητα.

Ως προς το πολιτικό της υπόβαθρο, η Γουόλτον ήταν παραδοσιακά δωρητής των Ρεπουμπλικανών.

Ωστόσο, το 2016 δώρισε 353.400 δολάρια στο Hillary Victory Fund, μια επιτροπή που στήριζε την υποψηφιότητα της Χίλαρι Κλίντον και άλλους Δημοκρατικούς υποψήφιους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.