Ιταλία: Η αγιάτρευτη πληγή των γυναικοκτονιών

Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Παρά την κοινωνική ευαισθητοποίηση, η πληγή των γυναικοκτονιών στην Ιταλία δεν καταφέρνει να επουλωθεί. Η Σάρα Καμπανέλα, 22 ετών, δολοφονήθηκε από τον διώκτη της έξω από το πανεπιστήμιο της Μεσσίνα, στη Σικελία. Ήταν φοιτήτρια Βιοϊατρικής και τα δύο τελευταία χρόνια δεχόταν συνεχείς ψυχολογικές πιέσεις και παρενοχλήσεις από stalker συμφοιτητή της. Λίγο μετά το τέλος του μαθήματος, ο δράστης συνάντησε τη Σάρα στη στάση του λεωφορείου και τη μαχαίρωσε θανάσιμα στον λαιμό. Κανείς δεν περίμενε έναν τέτοιο τραγικό επίλογο. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να της σώσουν τη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν, λόγω της ακατάσχετης αιμορραγίας. Η άτυχη κοπέλα πίστευε ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί μόνη της το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε, δεν είχε ζητήσει βοήθεια από τον αρραβωνιαστικό της.



Μετά από λίγες ώρες, στη Ρώμη, υπήρξε μια νέα τραγική εξέλιξη. Η Ιλάρια Σούλα, μόλις 22 ετών, δολοφονήθηκε στυγερά από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, και πάλι με μαχαιριές στο λαιμό. Το πτώμα της κοπέλας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, πεταμένο σε χαράδρα είκοσι χιλιόμετρα έξω από την ιταλική πρωτεύουσα. Ο δράστης, επί τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία, συνέχισε να χρησιμοποιεί το κινητό και τις σελίδες της Ιλάρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να δείξει ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Ακόμα και όταν συνάντησε τους γονείς του θύματος στο αστυνομικό τμήμα, προσπάθησε να προσποιηθεί ότι ήταν συντετριμμένος και ότι δεν γνώριζε τίποτα για την όλη υπόθεση. Οι εισαγγελείς βρήκαν την άκρη του νήματος χάρη στο σήμα του κινητού τηλεφώνου του 23χρονου δολοφόνου, με το οποίο καταγράφηκαν οι μετακινήσεις του.

Αντιδράσεις και αιτήματα

Χθες και σήμερα στο πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης, όπου φοιτούσε η Ιλάρια Σούλα, χιλιάδες νέοι πήραν μέρος σε κινητοποίηση κατά των γυναικοκτονιών, με κύριο σύνθημα «Ci vogliamo vive» («Θέλουμε να είμαστε ζωντανές»). Ζητούν έγκαιρες παρεμβάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, για μια πραγματική παιδεία που να επικεντρώνεται στα συναισθήματα, στις μη τοξικές σχέσεις, στον αμοιβαίο σεβασμό. Από την αρχή του χρόνου, στην Ιταλία 23 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της βίαιης, ασύλληπτης συμπεριφοράς, κυρίως πρώην και νυν συντρόφων. Πέρυσι, οι δολοφονίες γυναικών στην Ιταλία εξαιτίας stalking, καταδιώξεων και ενδοοικογενειακής βίας ήταν 113.

