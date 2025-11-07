Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ μετά την αποστολή πακέτου που περιείχε μία άγνωστη λευκή σκόνη στην αμερικανική στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, με αποτέλεσμα άνθρωποι να ασθενήσουν και μερικοί εξ αυτών να χρειασθεί να νοσηλευθούν.

Η βάση Άντριους βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον και είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

BREAKING: 🔴



A suspicious package, which contained unknown white powder and political propaganda, was delivered to the Joint Base Andrews military base in Maryland on Thursday which caused multiple people to fall ill & be taken to the hospital. - CNN



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/QtxNYbbnLu — Open Source Intel (@Osint613) November 7, 2025

Ένα κτίριο στη βάση εκκενώθηκε αφού ένα άτομο «άνοιξε ένα ύποπτο πακέτο», μετέδωσε το CNN.

Το δωμάτιο, μέσα στο οποίο άνοιξε ο φάκελος και το οποίο βρίσκεται σε κτίριο που στεγάζει την Εθνοφρουρά της Αεροπορίας (Air National Guard Readiness Center), σφραγίστηκε.

«Ως μέτρο προφύλαξης, το κτίριο αυτό και ένα άλλο που συνδέεται με το πρώτο εκκενώθηκαν και η περιοχή αποκλείσθηκε», αναφέρεται στη δήλωση.

Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Μάλκομ Γκρόουβ στη βάση, μετέδωσε το CNN. Η έκταση της ασθένειάς τους δεν έγινε γνωστή.

Multiple people at Joint Base Andrews fall ill after suspicious package delivered: report https://t.co/gxbAypROyJ pic.twitter.com/Ro1MGmNcMZ — New York Post (@nypost) November 7, 2025

Οι ομάδες άμεσης δράσης στη βάση διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή και έδωσαν τη σκυτάλη στο Γραφείο Ειδικών Ερευνών (Office of Special Investigations, μετέδωσε το CNN.

Οι πρώτες έρευνες της ομάδας για την αντιμετώπιση επικίνδυνων υλικών (HAZMAT) δεν εντόπισαν κάτι επικίνδυνο, όμως η έρευνα συνεχίζεται, πρόσθεσε το CNN, επικαλούμενο μία από τις πηγές.

