ΕΕ: Πράσινο φως στο δάνειο 90 δισ. για το Κίεβο

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για ειρήνευση στην Ουκρανία, η Ευρώπη εξοπλίζει το Κίεβο ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση, καθώς η όποια μελλοντική συμφωνία θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στο πεδίο, όταν σιγήσουν τα όπλα.

Πηγή: Deutsche Welle

Ύστερα από επίπονες και εντατικές διαβουλεύσεις το προηγούμενο διάστημα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ κατέληξαν χθες σε συμφωνία σχετικά με το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, όπως συμφωνήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο -μέσω κοινού δανεισμού από τις αγορές και εγγυήσεων από τον τρέχοντα προϋπολογισμό-, ώστε η πρώτη δόση να δοθεί τον Απρίλιο. Περίπου τα δύο τρίτα του δανείου (66 δισ.) θα δοθούν για τον στρατιωτικό εξοπλισμό, ενώ τα υπόλοιπα για τις δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας.Αυστηροί όροι για τον στρατιωτικό εξοπλισμόΟι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών κράτησαν αρκετό καιρό γύρω από ένα βασικό ερώτημα: από ποιες χώρες και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορεί το Κίεβο να προμηθευτεί τον απαιτούμενο στρατιωτικό εξοπλισμό του;Βάσει της πρότασης της Κομισιόν, η Ουκρανία θα μπορούσε να αγοράσει οπλικά συστήματα από εγχώριες βιομηχανίες της ή την ΕΕ και τις χώρες της ευρωπαϊκής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Όμως ομάδα χωρών, περιλαμβανομένης της Γερμανίας και Ολλανδίας, ήθελε να προσφέρει «ευελιξία» στο Κίεβο για τις στρατιωτικές του ανάγκες μέσω τρίτων χωρών.Η Ουκρανία μπορεί να προμηθευτεί όπλα από τρίτες χώρες, όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ, μόνον εάν μπορεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα οπλικά συστήματα ή ο χρόνος παράδοσης είναι «σημαντικά περιορισμένος».Η Γαλλία -που ούτως ή άλλως επιμένει στο δόγμα περί «ευρωπαϊκής προτίμησης»- ήρε τις σχετικές ενστάσεις της, αποδεχόμενη τη συμβιβαστική πρόταση της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Βάσει αυτής, εάν μια τρίτη χώρα που έχει υπογράψει συμφωνία ασφαλείας με την Ένωση και στηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά το Κίεβο θέλει να μετάσχει σε συμφωνίες παροχής επιπλέον στρατιωτικού υλικού, τότε πρέπει να συμβάλει οικονομικά ως προς την κάλυψη των πληρωμών των τόκων του δανείου «με δίκαιο και αναλογικό τρόπο» .Το Κίεβο θα μπορεί να αγοράσει όπλα και από τρίτες χώρες που έχουν ήδη συμφωνία ασφαλείας με την ΕΕ ή μετέχουν ως κρατική οντότητα στο δανειακό πρόγραμμα SAFE, όπως ο Καναδάς. Αυτή η δικλείδα ασφαλείας ικανοποιεί την Αθήνα, καθώς «φωτογραφίζει» την Τουρκία, που δεν έχει υπογράψει συμφωνία ασφαλείας με την ΕΕ ούτε μετέχει στο SAFE, ενώ στο κείμενο περιλαμβάνεται και η ρητή αναφορά ότι οι προμήθειες μπορούν να προέλθουν από χώρες που δεν «αντιστρατεύονται την ασφάλεια της ΕΕ και των κρατών-μελών της».

