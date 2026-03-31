Ο Σάντρο, εγγονός του Φιντέλ Κάστρο, δεν έχει καμία σχέση με τον παππού του και την κληρονομιά που κουβαλά το όνομά του. Σε μια χώρα όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πολυτέλεια, ο Σάντρο είναι influencer, ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρο και έχοντας πάνω από 150.000 ακολούθους στο Instagram, προβάλλει μια πλούσια ζωή σε μια φτωχή χώρα και κάνει αστειάκια για την πιθανή κατάληψη της Κούβας από τις ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συγγενείς του, που είναι εξαιρετικά κλειστοί και μυστικοπαθείς, ο Σάντρο επιδιώκει τη φήμη και τη δημοσιότητα, τολμώντας μάλιστα να προκαλεί την κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας του.

Μιλώντας αποκλειστικά στο CNN, ο 33χρονος απόγονος του Φιντέλ Κάστρο προσπαθεί να δικαιολογήσει τη δημόσια εικόνα του, λέγοντας πως τον έχουν παρεξηγήσει.

«Κάνω βίντεο για μια τεταμένη, θλιβερή κατάσταση» είπε ο Κάστρο, αναφερόμενος στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ του νησιού και της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες έχουν επιφέρει περαιτέρω οικονομική κατάρρευση στην Κούβα.

«Τουλάχιστον προσπαθώ να κάνω τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Να τους κάνω να χαμογελάσουν. Ποτέ δεν θα κορόιδευα μια κατάσταση από την οποία υποφέρω και εγώ ο ίδιος» σημειώνει.

Η πολυτελής ζωή στην Κούβα

Κοιτώντας το Instagram του Κάστρο, φαίνεται πως προβάλλει τον πλούτο που έχει και μια ζωή που είναι αδιανόητη για τους περισσότερους Κουβανούς, ενώ συχνά επικρίνει τους κομμουνιστές αξιωματούχους που διαδέχθηκαν τον παππού του, ο οποίος απεβίωσε το 2016, και τον μεγάλο θείο του Ραούλ, ο οποίος παραιτήθηκε από την προεδρία το 2018.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο, εμφανίζεται ένας ηθοποιός που υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας μια στραβή περούκα. Βρίσκεται στην είσοδο του σπιτιού του Κάστρο και του κάνει πρόταση να αγοράσει την Κούβα.

«Μπορούμε να κάνουμε δουλειές, γιατί είσαι σόουμαν και επιχειρηματίας σαν κι εμένα», του λέει ο μιμητής του Τραμπ.

«Τι θέλεις να αγοράσεις;» απαντά ο Κάστρο. «Χαλάρωσε!»

Το να κάνει αστεία κανείς για την απειλή του Τραμπ να καταλάβει την Κούβα είναι, αν όχι ανάλγητο, επικίνδυνο, την ώρα που οι πολίτες έχουν λάβει οδηγίες για να προετοιμαστούν για πόλεμο. Και αν δεν έφερε το επίθετο Κάστρο, ίσως και να μην τη γλίτωνε.

Ο Σάντρο απαντά πως έχει βαρεθεί την πολιτική που ακολουθεί η χώρα, όπως και πολλοί ακόμη Κουβανοί.

«Είναι τόσο δύσκολο», λέει, αναφερόμενος στην επιδεινούμενη κρίση που έχει οδηγήσει σε διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης, καθώς άνθρωποι ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό.

«Αντιμετωπίζεις χιλιάδες προβλήματα. Μια μέρα μπορεί να μην υπάρχει ρεύμα, να μην υπάρχει νερό. Τα εμπορεύματα δεν φτάνουν. Είναι πολύ δύσκολο, πραγματικά δύσκολο» λέει ο Κάστρο, ενώ ο μάνατζέρ του, όπως σχολιάζει το CNN, του πρόσφερε ακόμη μια παγωμένη μπύρα.

Η συνέντευξη με τον εγγονό του Φιντέλ Κάστρο, όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, έγινε το βράδυ, αλλά ο ίδιος φορούσε γυαλιά ηλίου στο διαμέρισμά του, που βρίσκεται σε μια απομονωμένη γειτονιά της Αβάνας, όπου ζουν πολλοί Κουβανοί στρατιωτικοί και αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών.

Η οργή φέρνει likes

Εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης που πλήττει ολόκληρο το νησί, ο απόγονος της πιο διάσημης οικογένειας της Κούβας δεν φαίνεται να υποφέρει, καθώς πίνει παγωμένες κουβανέζικες μπύρες Cristal και τροφοδοτεί το μοντέρνο διαμέρισμά του με μια γεννήτρια μπαταρίας EcoFlow.

Ο Κάστρο ισχυρίζεται ότι δεν είναι «πλούσιος όπως οι άνθρωποι στο Ντουμπάι», ότι η οικογένειά του δεν διαθέτει επαύλεις ή γιοτ και λέει ότι δεν έχει καν βενζίνη για να βάλει στο αυτοκίνητό του.

Ωστόσο, σε μια χώρα όπου ο μέσος μισθός είναι κάτω από 20 δολάρια τον μήνα, ο Κάστρο φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά. Ακόμη και την ώρα που καταρρέει η οικονομία της Κούβας, το πάρτι δεν σταματά ποτέ για τον νεαρό Κάστρο και τους φίλους του.

Για τους Κουβανούς εξόριστους που εγκατέλειψαν τη χώρα μετά την επανάσταση του 1959, αποτελεί σύμβολο υποκρισίας: απόγονος του κομμουνιστή ηγέτη που απαγόρευσε την ιδιωτική βιομηχανία για δεκαετίες και υπερασπίστηκε τη λιτότητα, ο ίδιος απολαμβάνει τους καρπούς του καπιταλισμού.

Για τους σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές της κουβανικής επανάστασης, είναι ένας προδότης της προλεταριακής τάξης, που εκμεταλλεύεται την καταγωγή του για να κερδίζει likes.

«Εκμεταλλεύεται το μίσος» εκτιμά ο Τεντ Χένκεν, καθηγητής κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας στο Baruch College της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει μελετήσει την Κούβα.

«Οι Καρντάσιαν, η Πάρις Χίλτον και αυτός, εκμεταλλεύονται αυτόν τον φθόνο λέγοντας “κοιτάξτε τον υπέροχο τρόπο ζωής μου”». «Η οργή κερδίζει τα likes και τους ακόλουθους» σημειώνει ο καθηγητής.

Ο 33χρονος, πάντως, αρνείται πως είναι εκατομμυριούχος και απορρίπτει την πιθανότητα οι οικογενειακές του σχέσεις να τον προστατεύουν ή να κάνουν τη ζωή του ευκολότερη από εκείνη των άλλων Κουβανών. Το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που διαθέτει σε μια κεντρική λεωφόρο της Αβάνας τού κόστισε «μόνο» 50.000 δολάρια, όπως λέει. Πρόκειται όμως για ένα αδιανόητο ποσό για τους περισσότερους Κουβανούς.

«Τα λίγα που έχω τα οφείλω στη δική μου προσπάθεια, στη δική μου θυσία» λέει ο Κάστρο. «Το όνομά μου είναι το όνομά μου. Είμαι περήφανος για το όνομά μου. Αλλά δεν βλέπω αυτή τη βοήθεια για την οποία μιλάτε. Είμαι ένας απλός πολίτης», σημειώνει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με το CNN, ο Κάστρο ρώτησε πώς μπορεί να πάρει βίζα για τις ΗΠΑ για να «επισκεφθεί φίλους στο Μαϊάμι» και ζήτησε συγγνώμη για τα αγγλικά του. «Είναι σαν του Μαδούρο», σχολίασε με ένα πονηρό χαμόγελο, αναφερόμενος στον ηγέτη της Βενεζουέλας που συνελήφθη από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο.

«Η πλειοψηφία των Κουβανών θέλει καπιταλισμό»

Ο Σάντρο Κάστρο είναι ένας από τους εγγονούς του Φιντέλ Κάστρο και της Ντάλια Σότο ντελ Βάγιε. Το ζευγάρι απέκτησε πέντε γιους: τον Αλέξις, τον Άλεξ, τον Αλεχάνδρο, τον Αντόνιο και τον Άνχελ.

Ο Φιντέλ Κάστρο, είτε επειδή ήθελε να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή του είτε για να διατηρήσει τον μύθο του επαναστάτη που είχε χρόνο μόνο για την πατρίδα του, δεν μίλησε ποτέ δημόσια για την οικογένειά του.

Ο Αλέξις Κάστρο Σότο ντελ Βάγιε, πατέρας του Σάντρο και μηχανικός τηλεπικοινωνιών, ασχολείται και ο ίδιος με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάνει δημοσιεύσεις στο X με αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία, ενώ ασκεί έμμεσα και κριτική για τις οικονομικές αποφάσεις της κουβανικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, το 2024 ο Αλέξις Κάστρο ανακοίνωσε πως θα κάνει «αποτοξίνωση» από τα social media και σταμάτησε να δημοσιεύει στον λογαριασμό του στο X. Ο γιος του, από την άλλη, δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει την προβολή του, αν και παραδέχτηκε πως η οικογένειά του τού έχει ζητήσει να διαγράψει κάποιες αμφιλεγόμενες αναρτήσεις, όπου έκανε πλάκα για τις διακοπές ρεύματος και την έλλειψη καυσίμων.

«Απλά αστειεύτηκα», είπε, παρόλο που φιλοκυβερνητικοί μπλόγκερ έχουν ζητήσει τη σύλληψή του.

Για τα όνειρα που έχει για το μέλλον του, ο νεαρός Κάστρο ανέφερε πως θέλει να παράγει τη δική του μπύρα, να αγοράσει περισσότερα νυχτερινά κέντρα και αυτοκίνητα, ενώ παραπονέθηκε για τη γραφειοκρατία που περιβάλλει κάθε εμπορική δραστηριότητα στην Κούβα, ως αποτέλεσμα του συστήματος που θέσπισε ο παππούς του.

«Πρέπει να αναδιαμορφώσουμε το οικονομικό μοντέλο, να εξαλείψουμε τη γραφειοκρατία. Είμαι επαναστάτης, αλλά επαναστάτης των ιδεών, της προόδου, της αλλαγής», είπε, κάνοντας αναφορά στο σύνθημα του σημερινού προέδρου της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ.

«Δεν θα έλεγα ότι κάνει καλή δουλειά. Κατά τη γνώμη μου, δεν κάνει καλή δουλειά», ανέφερε ο Κάστρο για τον σημερινό πρόεδρο.

Ο Σάντρο Κάστρο ανέφερε επίσης πως, λόγω των βίντεό του και της κριτικής που ασκεί στο πολιτικό σύστημα, οι αρχές τον κάλεσαν για ανάκριση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με μια απλή προειδοποίηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν τον άφησαν ελεύθερο λόγω του διάσημου επωνύμου του, αλλά επειδή ποτέ δεν έχει κάνει εκκλήσεις για βία ή αλλαγή καθεστώτος.

Ο Σάντρο ύμνησε τον παππού του και τον θείο του, αλλά δεν απάντησε εάν η διακυβέρνησή τους βελτίωσε τη ζωή στην Κούβα. «Γεννήθηκα μετά το 1959, οπότε δεν μπορώ να πω», είπε χαρακτηριστικά. Αλλά ήταν ειλικρινής για ένα άλλο θέμα. Κατά τον Κάστρο, μια συμφωνία με τον Τραμπ θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην οικονομία του νησιού. Στο τελευταίο σατιρικό βίντεό του, παρουσιάζει τον ηθοποιό που υποδύεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με ένα ξενοδοχείο «Trump Tower» να υψώνεται στον ορίζοντα της Αβάνας.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Κούβα που σκέφτονται με καπιταλιστικό τρόπο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ που θέλουν να εφαρμόσουν τον καπιταλισμό με κυριαρχία», είπε.

«Νομίζω ότι η πλειοψηφία των Κουβανών θέλει να είναι καπιταλιστές, όχι κομμουνιστές», κατέληξε ο Κάστρο.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

