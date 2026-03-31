Oι χάκερς του Ιράν «πάνε πόλεμο»

Καθώς οι σειρήνες ηχούσαν στο Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χιλιάδες Ισραηλινοί έλαβαν μηνύματα που ισχυρίζονταν ότι προέρχονταν από τον στρατό τους, προτρέποντάς τους να κατεβάσουν μια ψεύτικη εφαρμογή σχετικά με την εύρεση καταφυγίου, η οποία θα μπορούσε να είχε υποκλέψει τεράστιες ποσότητες προσωπικών δεδομένων, σημειώνουν οι Financial Times.

Άλλοι έλαβαν ένα μαζικό μήνυμα που έλεγε: «Ο Νετανιάχου είναι νεκρός. Ο θάνατος πλησιάζει και σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν μπροστά σας. Πριν η φωτιά των ιρανικών πυραύλων σας καταστρέψει, φύγετε από την Παλαιστίνη».

Τα μηνύματα αυτά, όπως υποστηρίζουν ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια, αποτελούν το πιο ορατό άκρο ενός τεράστιου πολέμου που διεξάγεται στα βάθη του διαδικτύου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μπορεί να χρησιμοποιούν πληκτρολόγια αντί για όπλα, αλλά οι χάκερς του Ιράν, που μάχονται ψηφιακά το Ισραήλ εδώ και χρόνια συγκαταλέγονται στους πιο πιστούς και έμπειρους «στρατιώτες» της Τεχεράνης.

Οι στόχοι τους ποικίλλουν ευρέως, από το να σπείρουν φόβο μέχρι να προκαλέσουν χάος, να συλλέξουν πληροφορίες και να απομονώσουν πυραυλικούς στόχους. Στον ασαφή κόσμο του κυβερνοπολέμου είναι δύσκολο να πει κανείς ποιος έχει το πάνω χέρι.

Αλλά η επικράτηση στον κυβερνοχώρο έχει γίνει τόσο κρίσιμη για τη διαμόρφωση αντιλήψεων και την υπονόμευση του ηθικού του εχθρού, ώστε το Ιράν έχει επενδύσει σημαντικά στις προσπάθειες να διαπεράσει τα αμερικανικά και ισραηλινά συστήματα προστασίας.

Τρία διαφορετικά επίπεδα χάκερ

Το Ιράν έχει τρία διαφορετικά επίπεδα χάκερ, των οποίων τα όρια συχνά είναι ασαφή, σύμφωνα με αναλυτές και πρώην αξιωματούχους.

Οι πιο έμπειροι διοικούνται απευθείας από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν. Διατηρούν μια τεράστια ποικιλία οργανώσεων - βιτρίνα, που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν άρνηση ευθύνης για επιθέσεις και να εκδίδουν δημόσιες απειλές.

Το Ιράν προσλαμβάνει επίσης ημιαυτόνομους συνεργάτες χάκερ. Τέλος, εθελοντές ακτιβιστές χάκερ έχουν επίσης κινητοποιηθεί τακτικά υπέρ της Τεχεράνης.

Εκτιμάται από διάφορες κυβερνήσεις και ειδικούς κυβερνοασφάλειας ότι οι επιχειρησιακοί του παράγοντες έχουν δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία εργαζομένων μιας μεγάλης αμερικανικής αμυντικής εταιρείας στο Ισραήλ, έχουν παραβιάσει τα email πολιτικών στην Αλβανία -η οποία φιλοξενεί μια ιρανική αντιπολιτευτική ομάδα- και έχουν διεισδύσει σε ένα πολωνικό κέντρο πυρηνικής έρευνας.

Η πιο καταστροφική επίθεση που τους αποδίδεται ήταν εναντίον της Stryker, μιας αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας, της οποίας οι πελάτες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Χιλιάδες εργαζόμενοι δεν είχαν πρόσβαση στους υπολογιστές τους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, διαταράσσοντας την προμήθεια κρίσιμου εξοπλισμού και καθυστερώντας προγραμματισμένα χειρουργεία.

Η Handala, μια ομάδα χάκερ που θεωρείται από ερευνητές κυβερνοασφάλειας και την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι συνδέεται με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ισχυρίστηκε ότι διέγραψε περίπου 200.000 συσκευές, σε αυτό που ο Krebs χαρακτήρισε ως την πιο σημαντική κυβερνοεπίθεση -σε περίοδο πολέμου- εναντίον των ΗΠΑ που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η Handala ισχυρίστηκε επίσης ότι παραβίασε έναν προσωπικό λογαριασμό email που ανήκει στον διευθυντή του FBI Kας Πατέλ, δημοσιεύοντας προσωπικές φωτογραφίες. Το FBI επιβεβαίωσε ότι τα email του είχαν στοχοποιηθεί από «κακόβουλους παράγοντες», αλλά είπε ότι οι πληροφορίες ήταν «ιστορικής φύσης».

Η τρέχουσα στρατιωτική εκστρατεία έχει κλιμακώσει μια μάχη που διαρκεί εδώ και χρόνια μεταξύ των τριών χωρών. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαθέτουν ισχυρές επιθετικές δυνατότητες και τείνουν να καταφέρνουν μεγαλύτερα στρατηγικά πλήγματα από το Ιράν -προκαλώντας, για παράδειγμα, σημαντική ζημιά στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με το κακόβουλο λογισμικό γνωστό ως Stuxnet που εντοπίστηκε το 2009.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κυβερνοεπιθέσεις λίγο πριν από τις αρχικές αεροπορικές επιδρομές του περασμένου μήνα στο Ιράν, «διαταράσσοντας, υποβαθμίζοντας και καταστρέφοντας την ικανότητα του Ιράν να βλέπει, να επικοινωνεί και να ανταποκρίνεται.

Και το Ισραήλ χρησιμοποίησε τις κυβερνο-πληροφορίες του όταν κατάφερε ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα του πολέμου: πριν από χρόνια, χάκαρε σχεδόν όλες τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών πριν από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε επίσης μια δημοφιλή ιρανική εφαρμογή προσευχής για να στείλει ειδοποιήσεις σε εκατομμύρια χρήστες, ενθαρρύνοντας την αποστασία από το καθεστώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. «Μόνο έτσι μπορείτε να σώσετε τη ζωή σας για το Ιράν», ανέφερε ένα μήνυμα.

Το Ιράν, εν τω μεταξύ, θεωρείται λιγότερο τεχνικά ικανό από τη Ρωσία ή την Κίνα, συχνά βασιζόμενο σε phishing και απλό κακόβουλο λογισμικό «διαγραφής», το οποίο διαγράφει τα δεδομένα των στόχων.

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει ιστορικά χρησιμοποιήσει τις κυβερνοεπιθέσεις ως έναν χαμηλού κόστους τρόπο για να διεξάγει ασύμμετρο πόλεμο με ισχυρότερους αντιπάλους, προκαλώντας σύγχυση και μπλοκάροντας λειτουργίες. Το 2022, ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν Ιρανούς χάκερ ότι διείσδυσαν σε ένα παλιό τηλέφωνο της συζύγου του επικεφαλής της Μοσάντ David Barnea, διαρρέοντας τα προσωπικά του στοιχεία στο Telegram.

Ωστόσο, παρά τον θόρυβο, ορισμένοι αναλυτές εκπλήσσονται που η Τεχεράνη δεν έχει πλήξει πιο καθοριστικούς στρατηγικούς στόχους. Στο παρελθόν έχει επιτεθεί σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, αλλά δεν έχει πραγματοποιήσει παρόμοια πλήγματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης.

Υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις: τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα μπορεί να αποδυνάμωσαν τις δυνατότητές του και μπορεί απλώς να χρειάζεται χρόνος για τον σχεδιασμό σύνθετου κακόβουλου λογισμικού για μεγάλες επιθέσεις.

Μπορεί επίσης να έχουν διεισδύσει απαρατήρητα σε ευαίσθητους οικονομικούς ή στρατιωτικούς στόχους, παραμένοντας εκεί για να συλλέγουν πληροφορίες. «Θα μπορούσαν να έχουν μακροχρόνια πρόσβαση που δεν είναι έτοιμοι να θυσιάσουν», είπε ο Andy Piazza της Palo Alto Networks.

Αλλά αν μπορέσει να ενεργοποιήσει πλήρως τους χάκερ του, οι αμερικανικές άμυνες είναι άνισες, λένε ορισμένοι ειδικοί.

«Αν τους δοθεί χρόνος και χώρος να ανασυνταχθούν, το Ιράν θα μπορούσε κάλλιστα να αναπτύξει δυνατότητες για να επιφέρει ένα πιο καθοριστικό πλήγμα», δήλωσε ο Matthew Ferren του Council on Foreign Relations.

Στο Ισραήλ, η κυβερνοασφάλεια κρίσιμων υποδομών διαχειρίζεται από το κράτος, ενώ οι αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν πρόσφατα αποδυναμωθεί περαιτέρω λόγω των συγκρούσεων της κυβέρνησης Tραμπ με την CISA, την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την προστασία κρίσιμων υποδομών, είπαν αναλυτές. Η CISA δεν έχει μόνιμο διευθυντή από τον Ιανουάριο του 2025 και λειτουργεί περίπου με το ένα τρίτο του κανονικού προσωπικού της.

«Ανησυχώ», είπε η Emily Harding του Center for Strategic and International Studies. «Το μυστικό έχει αποκαλυφθεί για το πόσο αδύναμοι είμαστε αμυντικά», επεσήμανε.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

