Ταυρομαχίες στην Κένυα: Από αρχαίο άθλημα, ευκαιρία για στοίχημα

Η παράδοση των ταυρομαχιών είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινότητα Λουχία στην κομητεία Kakamega της Κένυας. Ξεκίνησε ως μορφή ψυχαγωγίας και εορτασμού μετά τη συγκομιδή και με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε άθλημα που προσελκύει χιλιάδες νέους, οι οποίοι στοιχηματίζουν στους ταύρους.

Την ημέρα του αγώνα, δύο ταύροι οδηγούνται στην αρένα για να αναμετρηθούν, ενώ χιλιάδες θεατές ζητωκραυγάζουν. Αυτή τη φορά ο νεοφερμένος ταύρος με το όνομα Shakahola αντιμετωπίζει τον Promise, ένα διαχρονικό φαβορί που είχε χάσει μόνο λίγες αναμετρήσεις μέσα σε περισσότερα από 10 χρόνια.

Ο αγώνας διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά. Όταν ο ένας ταύρος αποχωρήσει, ο άλλος ανακηρύσσεται νικητής.

Σε αυτό τον αγώνα οι δύο ταύροι «κλειδώνουν» τα κέρατά τους και «ξύνουν» το χώμα κάτω από τα πόδια τους. Πυκνή σκόνη αιωρείται στην ατμόσφαιρα θολώνοντας την ορατότητα των χιλιάδων θεατών.

Σε περίπου τρία λεπτά, η ταυρομαχία ολοκληρώνεται και νικητής στέφεται ο Shakahola. Το πλήθος ξεσπά σε τραγούδια και χορούς, καθώς ο Promise βγήκε τρέχοντας από την αρένα με ίχνη αίματος στο τρίχωμά του...

Πηγή: skai.gr

