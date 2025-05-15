TASS: Την Παρασκευή θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη θα αρχίσουν τελικά στις 16 Μαΐου, σύμφωνα με πηγή του ρωσικού πρακτορείου TASS.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες και σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, δήλωσε ότι ο Πούτιν έθεσε καθήκοντα και καθόρισε τη διαπραγματευτική θέση στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Μεντίνσκι, η ρωσική αντιπροσωπεία έχει όλες τις απαραίτητες αρμοδιότητες και εξουσίες για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και βρίσκεται σε εποικοδομητική διάθεση, αναζητώντας πιθανές λύσεις και σημεία επαφής. Νωρίτερα ανέφερε και ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει για πιθανούς συμβιβασμούς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη μεριά του δήλωσε ότι επικεφαλής της ουκρναικής αντιπροσωπείας θα είναι ο υπουργός Άμυνας Ράστεμ Ουμέροφ.

Πηγή: skai.gr

