CEO Maersk στο CNN: Πρέπει να μετακυλίσουμε στους πελάτες το κόστος του πολέμου στο Ιράν

Ο διευθύνων σύμβουλος της Maersk, Βίνσεντ Κλερκ, προειδοποίησε σήμερα ότι το αυξημένο κόστος από τις διαταραχές που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια ναυτιλία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να μετακυλιστεί στους πελάτες.

Μιλώντας στο CNN, ο Κλερκ δήλωσε ότι οι δαπάνες της εταιρείας εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένες «κατά μισό δισεκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον Απρίλιο», λόγω του υψηλότερου ενεργειακού κόστους και των διαταραχών.

Ο CEO της δανέζικου κολοσσού πρόσθεσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει «να μετακυλίσει αυτό το κόστος, γιατί διαφορετικά η κατάσταση είναι εντελώς μη βιώσιμη».

Ο Κλερκ τόνισε ακόμη ότι η Maersk οφείλει «μεγάλη ευγνωμοσύνη» στον αμερικανικό στρατό, επειδή συνόδευσε με ασφάλεια ένα από τα πλοία της μέσω του Στενού του Ορμούζ, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Ελευθερία», νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Κατέστησε όμως σαφές ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Η Maersk εξακολουθεί να έχει 66 πλοία εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο και ο Κλερκ είπε ότι θα παραμείνουν εκεί «έως ότου είτε υπάρξει άλλη μία Επιχείρηση Ελευθερία είτε πολιτική λύση» που θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση από τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι από «6.000 συνάδελφοι στις πληγείσες χώρες» του ναυτιλιακού κολοσσού, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, είναι ασφαλείς και ότι «όλοι διατηρούν καλή διάθεση», παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα.

«Αντιμετωπίζουμε έναν πρόσθετο κόστος ύψους μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων τον μήνα, τον οποίο υφιστάμεθα ουσιαστικά από τον Απρίλιο και για όσο διαρκέσει αυτή η κατάσταση», δήλωσε ο Κλερκ στο CNN.

«Προφανώς πρόκειται για σημαντικό ποσό και υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τον περιορισμό του κόστους, τα οποία και θα κάνουμε, αλλά το υπόλοιπο αφορά πραγματικά εμπορικές συζητήσεις με τους πελάτες για την ανάγκη μετακύλισης αυτού του κόστους».

