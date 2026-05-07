Έχασε τη νίκη στο Μόναχο, αλλά όχι την πρόκριση η Παρί και πάει για το back to back σε τελικό του Champions League με την Άρσεναλ. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μπορεί να ισοφαρίστηκε στο 94' από την Μπάγερν, αλλά με το 1-1 πέρασε στον τελικό και θα κυνηγήσει το repeat κόντρα στους Λονδρέζους στον τελικό της Βουδαπέστης στις 30 Μαΐου.

Μόλις τρία λεπτά χρειάστηκαν στο Μόναχο και η Παρί κατάφερε να παγώσει την Allianz Arena με τρομερό γκολ του Ντεμπελέ έπειτα από μυθική ενέργεια και γύρισμα του Κβαρατσχέλια για το 0-1! Το γκολ αυτό σόκαρε την Μπάγερν η οποία σιγά σιγά προσπαθούσε να πάρει μέτρα μέτρα και να βρει την αντίπαλη περιοχή.

Τα άκρα των Βαυαρών ήταν ώρα να αναλάβουν δράση και στο 22' ήρθε μια πολύ καλή στιγμή με τον Ντίας να κάνει τρομερή ενέργεια πάνω στον Ζαΐρ Εμερί και να σουτάρει ελάχιστα άουτ.

Οι προσπάθειες της ομάδας του Κομπανί παραλίγο να αποδώσουν καρπούς στο 27' όταν ο Ολίσε με κίνηση... Ρόμπεν έκανε νέο σουτ και πάλι όμως δεν στάθηκε τυχερός στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Στο 29' ήρθε μια φάση που σήκωσε συζήτηση όταν ο Μέντες έκανε χέρι και ήταν για δεύτερη κίτρινη κάρτα η οποία δεν δόθηκε κάνοντας έξαλλους τους Βαυαρούς. Κάτι αντίστοιχο έγινε και δυο λεπτά αργότερα με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον Ζοάο Νέβες ο οποίος σε διώξιμο του Ζαΐρ Εμερί έκανε χέρι, αλλά και πάλι δεν πήρε κάτι.

Στο 33' κόντρα στη ροή του ματς η Παρί λίγο έλειψε να βρει και δεύτερο γκολ με τον Ζοάο Νέβες να κάνει τρομερή κεφαλιά και τον Νόιερ να θυμάται τα... παλιά αποκρούοντας εντυπωσιακά.

Στην τελική ευθεία ολόκληρη η Μπάγερν είχε βγει η μπροστά και πίεζε διαρκώς την Παρί προκειμένου να βρει γκολ ισοφάρισης το οποίο δεν μπόρεσε να βρει με το 0-1 να συνοδεύει τις δυο ομάδες στην ανάπαυλα.

Το δεύτερο μέρος δεν είχε καμία αλλαγή για κάποια από τις δυο ομάδες, αλλά η Μπάγερν εξακολουθούσε να δείχνει θολωμένη και ανήμπορη να βρει λύσεις.

Στο 56' η Παρί πλησιάσε στο 2-0, όταν ο Ντουέ, έφυγε στην πλάτη της άμυνας, από τα δεξιά της περιοχής, έκανε το σουτ, αλλά ο Νόιερ απέκρουσε ξανά!

Ο Γερμανός αρχηγός της Μπάγερν ήταν αποφασισμένος να κρατήσει την ομάδα του ζωντανή στο ματς και ένα λεπτό αργότερα, σε σουτ του Κβαρατσχέλια, απέκρουσε ξανά με εντυπωσιακό τρόπο με το πόδι.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές με την Μπάγερν να μην καταφέρνει να βρει ευκαιρία μέχρι το 69' όταν ο νεοεισελθόντας Ντέιβις γύρισε την μπάλα σε καλό σημείο, αλλά το σουτ του Ντίας σταμάτησε στον έτοιμο Σαφόνοφ!

Πηγή: skai.gr

