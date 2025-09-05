Λογαριασμός
Μέλισσες... χούλιγκαν διέκοψαν ποδοσφαιρικό αγώνα - Πανικός στο γήπεδο - Δείτε βίντεο

Στο γήπεδο της Τανζανίας επικράτησε χάος, με παίκτες, διαιτητές, παιδιά για τις μπάλες, ακόμη και ένας εικονολήπτης, να ξαπλώνουν στο έδαφος

Τανζανία: Μέλισσες... χούλιγκαν διέκοψαν ποδοσφαιρικό αγώνα

Μέλισσες... χούλιγκαν διέκοψαν ποδοσφαιρικό αγώνα στην Τανζανία την Πέμπτη, προκαλώντας πανικό. Στο γήπεδο επικράτησε χάος, με παίκτες, διαιτητές, παιδιά για τις μπάλες, ακόμη και ένας εικονολήπτης, να ξαπλώνουν στο έδαφος για να αποφύγουν... την οργή των μελισσών.

Η City FC Abuja αντιμετώπισε την JKU FC στο γήπεδο Babati της Τανζανίας σε ένα τουρνουά προετοιμασίας.

Αλλά με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 1-1 στο 78ο λεπτό στο στάδιο Kwaraa, το παιχνίδι διακόπηκε, όταν το σμήνος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα και οι αναπληρωματικοί κρύφτηκαν κάτω από τους πάγκους.

Οι θεατές στο πλήθος, ωστόσο, παρέμειναν ασυγκίνητοι στις θέσεις τους. Δεν είναι σαφές αν αυτό οφειλόταν σε άγνοια της κατάστασης ή σε γενναιότητα.

Κανείς δεν γνωρίζει τι οδήγησε τις μέλισσες σε αυτή τη... χουλιγκανική συμπεριφορά. Κάποιοι έκαναν λόγο για περίεργο καιρό την εβδομάδα πριν από τον αγώνα. Άλλοι ότι απλώς δεν τους άρεσε η διαιτησία. 
 

