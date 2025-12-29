Λογαριασμός
Νιγηρία: Αναφορές για εμπλοκή του Βρετανού πυγμάχου Άντονι Τζόσουα σε τροχαίο με δύο νεκρούς - Βίντεο, φωτό

Σύμφωνα με αναφορές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό - Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τον απεγκλωβισμό του πυγμάχου από το αυτοκίνητό του

Τζόσουα

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Άντονι Τζόσουα, φέρεται να ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς στην πολιτεία Όγκουν της Νιγηρίας σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Φωτογραφίες δείχνουν τον απεγκλωβισμό του πυγμάχου από το αυτοκίνητό του. 

Σύμφωνα με τις αναφορές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό που σημειώθηκε στο Μακούν κατά μήκος της πολυσύχναστης εθνικής οδού Λάγος-Ιμπαντάν.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από τον 36χρονο Βρετανό πρωτοπυγμάχο βαρέων βαρών ή την ομάδα του, και περισσότερες λεπτομέρειες είναι ασαφείς.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νιγηρία τροχαίο δυστύχημα
