Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Άντονι Τζόσουα, φέρεται να ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς στην πολιτεία Όγκουν της Νιγηρίας σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Φωτογραφίες δείχνουν τον απεγκλωβισμό του πυγμάχου από το αυτοκίνητό του.

Video of Anthony Joshua being removed from the car crash he was involved in pic.twitter.com/hOi3O4prj8 December 29, 2025

Σύμφωνα με τις αναφορές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό που σημειώθηκε στο Μακούν κατά μήκος της πολυσύχναστης εθνικής οδού Λάγος-Ιμπαντάν.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από τον 36χρονο Βρετανό πρωτοπυγμάχο βαρέων βαρών ή την ομάδα του, και περισσότερες λεπτομέρειες είναι ασαφείς.

Photos of Anthony Joshua being removed from the crash 💔 https://t.co/QpTQHrmNWt pic.twitter.com/ySOrIDpOT9 — Nigeria Stories (@NigeriaStories) December 29, 2025

