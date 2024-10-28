Τα McDonald's επαναφέρουν το Quarter Pounder μετά το ξέσπασμα του E. coli

Τα McDonald's ξαναβάζουν στο μενού όλων των εστιατορίων τους στις ΗΠΑ το διάσημο μπέργκερ Quarter Pounder, αφού απέκλεισε το ενδεχόμενο τα μπιφτέκια του να αποτελούν την πηγή της επιδημίας E. coli που προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου ενώ δεκάδες άλλοι αρρώστησαν.

Ο γίγαντας των φαστ φουντ ανακοίνωσε ότι τα δείγματα από τα μπιφτέκια του που εξετάσθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας του Κολοράντο (CDA) ήταν αρνητικά για το βακτήριο.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι δεν θα γίνουν άλλες δοκιμές.

Η McDonald's ανέστειλε τις πωλήσεις των Quarter Pounder την περασμένη εβδομάδα σε περίπου το ένα πέμπτο των εστιατορίων της στις ΗΠΑ μετά το ξέσπασμα της επιδημίας.

«Το πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο συστατικό και είμαστε βέβαιοι ότι οποιοδήποτε μολυσμένο προϊόν που σχετίζεται με αυτήν την επιδημία έχει αφαιρεθεί από την αλυσίδα εφοδιασμού μας» δήλωσε ο επικεφαλής τροφοδοσίας της McDonald's στη Βόρεια Αμερική.

Νωρίτερα, το FDA υπέδειξε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια στα Quarter Pounders ως μια άλλη πιθανή πηγή της επιδημίας.

Η McDonald's είπε ότι σταμάτησε να συνεργάζεται με τον προμηθευτή των κρεμμυδιών και τα είχε αφαιρέσει από την αλυσίδα εφοδιασμού της.

«Τα 900 εστιατόρια που έλαβαν τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια από τις εγκαταστάσεις της Taylor Farms στο Κολοράντο Σπρινγκς θα συνεχίσουν τις πωλήσεις Quarter Pounders χωρίς ψιλοκομμένα κρεμμύδια» ανέφερε η McDonald's.

Τα McDonald's αντιμετωπίζουν μηνύσεις από πολλούς ανθρώπους που αρρώστησαν.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) συμβούλεψαν τα άτομα που είχαν φάει Quarter Pounder και εμφάνιζαν συμπτώματα όπως διάρροια, πυρετό και έμετο, να επισκεφτούν γιατρό.

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν έως και τέσσερις ημέρες μετά την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα αναρρώσουν μόνοι τους μέσα σε πέντε έως επτά ημέρες, αλλά ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Οι μετοχές της McDonald's έχουν χάσει περισσότερο από το 7,5% της αξίας τους από τότε που το CDC ανέφερε το ξέσπασμα την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

