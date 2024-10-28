Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (LSDP) αναδεικνύεται ισχυρότερη πολιτική δύναμη στη Λιθουανία μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη χώρα της Βαλτικής. Με καταμετρημένο σχεδόν το σύνολο των ψήφων, οι Σοσιαλδημοκράτες εξασφαλίζουν 52 από τις 141 έδρες στο κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις περί αλλαγής σκυτάλης στην εξουσία.

Η κυβερνώσα συντηρητική παράταξη Ένωση της Πατρίδας (TS-LKD), της απερχόμενης πρωθυπουργού Ινγκρίντα Σιμονίτε, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 28 έδρες.

Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με δύο μικρότερα κόμματα: την Ένωση Δημοκρατών για τη Λιθουανία (DSVL) που εξασφάλισε 14 έδρες και την Ένωση Λιθουανών Αγροτών και Πρασίνων (LVŽS) που καταλαμβάνει 8 έδρες. Ωστόσο ο συνασπισμός θα έχει ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές της Λιθουανίας ανήλθε στο 41%.

«Το εκλογικό αποτέλεσμα έδειξε ότι ο λαός της Λιθουανίας επιθυμεί την αλλαγή, χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική κυβέρνηση», τόνισε η επικεφαλής του LSDP Βίλιγια Μπλινκεβιτσούτε.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο επικεφαλής του TS-LKD Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις αναγνώρισε την ήττα στις εκλογές και συνεχάρη τους Σοσιαλδημοκράτες για την επιτυχία τους.

Το νεοσύστατο λαϊκιστικό κόμμα Nemuno Aušra (NA) με επικεφαλής τον Ρεμίγκιγιους Γιεμαϊτάιτις καταλαμβάνει 20 έδρες στο νέο κοινοβούλιο. Πέρυσι, ο Γιεμαϊτάιτις παραιτήθηκε από βουλευτής λόγω των επικρίσεων που δέχθηκε για αντισημιτικά σχόλια. Διώκεται για υποκίνηση μίσους, κατηγορία που ο ίδιος αρνείται και επιμένει ότι απλώς επέκρινε την ισραηλινή κυβέρνηση για την πολιτική της στη Λωρίδα της Γάζας.

Μια νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών αναμένεται να οδηγήσει τη Λιθουανία σε αλλαγές που αφορούν οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, όχι όμως στην εξωτερική πολιτική καθώς το LSDP είχε καταστήσει σαφές προεκλογικά πως τάσσεται υπέρ της υποστήριξης της Ουκρανίας και της ενίσχυσης της άμυνας έναντι των ρωσικών απειλών.

Το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας προκαλεί σοβαρή ανησυχία στη Λιθουανία, η οποία βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και με τη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Μόσχας.

Πηγή: skai.gr

