Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα βρίσκεται υπό πίεση μετά την ιστορική συντριβή του κυβερνώντος συνασπισμού στις βουλευτικές εκλογές.

Αφότου εξελέγη τον προηγούμενο μήνα αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος, προκήρυξε πρόωρες εκλογές φιλοδοξώντας να εδραιώσει την εξουσία του και να ενισχύσει τη θέση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), το οποίο κυβερνά την Ιαπωνία σχεδόν αδιάκοπα για επτά δεκαετίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση (NHK) και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το LDP δεν εξασφαλίζει τις 233 έδρες που απαιτούνται για να διατηρήσει την πολυπόθητη πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή (465 έδρες), κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2009.

Ακόμη χειρότερα, όμως, ούτε ο συνασπισμός LDP και Komeito (σ.σ. εταίρου του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος) καταφέρνει να πετύχει αυτόν τον στόχο.

Ειδικότερα, το LDP εξασφαλίζει 191 έδρες και το Komeito 24 έδρες, σύμφωνα με την ιαπωνική τηλεόραση.

Μεγάλος κερδισμένος των εκλογών ήταν το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα (CDP) με επικεφαλής τον Γιοσίχικο Νόντα, το οποίο αυξάνει σημαντικά τη δύναμη του, από τις 96 στις 148 έδρες.

«Κρινόμαστε σκληρά», δήλωσε ο Ισίμπα, ο οποίος έχει προγραμματίσει να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 07:00 (ώρα Ελλάδος).

Πολιτικοί αναλυτές είχαν επισημάνει προεκλογικά πως σε περίπτωση βαριάς εκλογικής ήττας, ο Ισίμπα είναι πιθανό να παραιτηθεί. Εάν το κάνει, θα γίνει ο πρωθυπουργός με τη βραχύτερη θητεία στην Ιαπωνία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Σιγκέρου Ισίμπα διανύει την 27η ημέρα στην πρωθυπουργία της Ιαπωνίας.

Εάν δεν παραιτηθεί, θα πρέπει είτε να ηγηθεί μιας κυβέρνησης μειοψηφίας είτε να αναζητήσει νέους κυβερνητικούς εταίρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

