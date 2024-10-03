Melania vs Donald: Θέση ξεκάθαρα υπέρ των εκτρώσεων παίρνει η κυρία Trump

Στηρίζει το δικαίωμα των γυναικών στην έκτρωση η Μελάνια Τραμπ.

Η πρώην πρώτη κυρία δήλωσε σε ένα νέο βίντεο που αναρτήθηκε την Πέμπτη ότι πιστεύει ότι δεν υπάρχει "περιθώριο συμβιβασμού" όσον αφορά την "ατομική ελευθερία" μιας γυναίκας, αφού ο Guardian ανέφερε αποσπάσματα από το επερχόμενο βιβλίο της στο οποίο λέει ότι είναι υπέρ των αμβλώσεων, δικαίωμα «απαλλαγμένο από οποιαδήποτε παρέμβαση ή πίεση από την κυβέρνηση».

«Η ατομική ελευθερία είναι μια θεμελιώδης αρχή που προστατεύω. Χωρίς αμφιβολία, δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμό όσον αφορά αυτό το ουσιαστικό δικαίωμα που κατέχουν όλες οι γυναίκες από τη γέννησή τους, την ατομική ελευθερία. Τι σημαίνει πραγματικά το σώμα μου, η επιλογή μου;» είπε η πρώην πρώτη κυρία σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της στην άμβλωση τη φέρνει σε αντίθεση με τις θέσεις του συζύγου της,Ντόναλντ Τραμπ, με αυτό να γίνεται αντιληπτό περίπου ένα μήνα πριν τις αμερικανικές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

