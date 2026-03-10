Τραμπ στο Fox News: Είναι πιθανόν να μιλήσω με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News πως είναι πιθανό να είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με το Ιράν, όπως αναφέρει σήμερα το αμερικανικό δίκτυο.

«Ακούω ότι θέλουν πολύ να μιλήσουν. Είναι πιθανό, εξαρτάται από τους όρους, πιθανό, μόνο πιθανό... Ξέρετε, κατά κάποιον τρόπο δεν χρειάζεται καν να μιλήσουμε πια, αν το σκεφτείτε πραγματικά, αλλά είναι πιθανό».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι τον εξέπληξε το γεγονός ότι το Ιράν στόχευσε χώρες του Περσικού Κόλπου ως απάντηση στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

«Ένα από τα πράγματα που με εξέπληξαν περισσότερο ήταν όταν επιτέθηκαν σε χώρες που δεν τους επιτίθεντο» δήλωσε.

Ανέφερε επίσης πως «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν και ότι τα αρχικά αποτελέσματα της στρατιωτικής επιχείρησης «Επική Οργή» έχουν ξεπεράσει «κατά πολύ τις προσδοκίες».

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη» δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του προς τον αρχισυντάκτη διεθνών θεμάτων του Fox News, Trey Yingst.

Πρόκειται για μια ακόμη συνομιλία του Αμερικανού προέδρου με αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, σε μπαράζ συνεντεύξεων που ξεκίνησαν χθες μετά την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και την ανησυχία που προκλήθηκε στις αγορές.

Το BBC κάνει μια σταχυολόγηση των τελευταίων δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου, από τις οποίες, όπως σχολιάζεται από το πρωί στον διεθνή Τύπο, δεν προκύπτει ξεκάθαρη στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο, αν και έφεραν μια σταθεροποίηση στις τιμές του πετρελαίου, άγνωστο ακόμη αν θα έχει διάρκεια ή όχι.

Στο CBS News δήλωσε: «Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Μιλώντας στο NBC άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ιρανικού πετρελαίου, λέγοντας ότι «σίγουρα κάποιοι έχουν μιλήσει γι’ αυτό».

Σε συνέντευξή του στη New York Post είπε ότι η κυβέρνηση «απέχει πολύ» από το να πάρει απόφαση για το αν θα στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν.

Μιλώντας σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν σε μια «βραχυπρόθεσμη» στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν για να «εξουδετερώσουν μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους».

Πρόσθεσε: «Έχουμε ήδη κερδίσει με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά».

Στη συνέντευξη στη New York Post είπε επίσης ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όμως αργότερα στην ενημέρωση Τύπου δεν ξεκαθάρισε ποιον θέλει να τον αντικαταστήσει ή πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό.

Στην ίδια ενημέρωση Τύπου επανέλαβε ότι η επιχείρηση στο Ιράν ήταν «τεράστια επιτυχία», αλλά πρόσθεσε ότι θέλει να διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα μπορέσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα «για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν στόχους στο Ιράν, είπε στους δημοσιογράφους, αλλά αυτοί θα μπορούσαν να εξουδετερωθούν «σε μία ημέρα».

Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα».

Αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι «Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα επικρατήσουν» στο Ιράν αν διακοπεί η ροή πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.