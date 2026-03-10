Χέγκσεθ: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι ο εχθρός να έχει ηττηθεί ολοκληρωτικά»

Οι ΗΠΑ «κερδίζουν» τον πόλεμο με το Ιράν και υλοποιούν τους στόχους τους που είναι να καταστρέψουν το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το ναυτικό της και να «στερήσουν οριστικά από το Ιράν τα πυρηνικά όπλα», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Χέγκσεθ ξεκίνησε την ενημέρωση, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» που διεξάγουν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν «τον αγγίζει προσωπικά», καθώς και ο ίδιος είναι βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ. «Η γενιά μας καταλαβαίνει αυτή τη μάχη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι επί χρόνια οι ιρανικές δυνάμεις «δολοφονούσαν τους συμπολεμιστές μας» μέσω των πληρεξουσίων τους και με «δειλές επιθέσεις».

Στη συνέχεια τόνισε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης «επιταχύνει την προσπάθεια για την απόκτηση πυρηνικής βόμβας» αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «δεν θα το επιτρέψει ποτέ».

Ισχυρίστηκε εκ νέου ότι ιρανικές δυνάμεις «στοχοποιούν σκόπιμα αθώους», επειδή γνωρίζουν ότι οι δικές τους δυνάμεις «αποδυναμώνονται συστηματικά και αφανίζονται». Το Ιράν «είναι μόνο του και χάνει κατά κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην πορεία της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, επανέλαβε προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «συντρίβουν τον εχθρό» αδιάκοπα. «Το κάνουμε με βάση το δικό μας χρονοδιάγραμμα και με δική μας επιλογή», τόνισε και πρόσθεσε ότι «δεν θα σταματήσουμε μέχρι ο εχθρός να έχει ηττηθεί ολοκληρωτικά και πλήρως»,

Σημείωσε ακόμη ότι «δεν είναι 2003 και δεν πρόκειται για ατέρμονη οικοδόμηση έθνους», επιχειρώντας να διαχωρίσει την τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση από τις προηγούμενες αμερικανικές παρεμβάσεις στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής.

Ο Χέγκσεθ επεσήμανε επίσης ότι «σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα πληγμάτων στο εσωτερικό του Ιράν. Με περισσότερα μαχητικά, περισσότερα βομβαρδιστικά, περισσότερα πλήγματα. Πιο ακριβείς πληροφορίες από ποτέ». Ανέφερε δε ότι τις τελευταίες 24 ώρες το Ιράν έχει εκτοξεύσει τον μικρότερο αριθμό πυραύλων που ήταν σε θέση να εκτοξεύσει από την αρχή του πολέμου.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, στη συνέχεια, τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως οι ιρανικές δυνάμεις δεν θα έχουν τη δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων, αλλά ότι οι αριθμοί αντανακλούν την «αποτελεσματικότητα» των αμερικανικών πληγμάτων.

Η Ρωσία καλό θα ήταν να μην εμπλακεί

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ προειδοποίησε επίσης τη Ρωσία να μην εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν.

Ερωτηθείς για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, απάντησε ότι ήταν μια «ουσιαστική» συνομιλία και επαναβεβαίωσε «την ευκαιρία για κάποιου είδους ειρήνη» στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι στη συνομιλία των δύο ηγετών έχει σαφές «ότι, όσον αφορά αυτή τη σύγκρουση, δεν θα πρέπει να εμπλακούν».

Προειδοποίηση στον Μοτζτάμπα να μην επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Ερωτηθείς να σχολιάσει τις αναφορές ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει τραυματιστεί, απάντησε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει.

Τόνισε, πάντως, ότι ο Χαμενεΐ «θα ήταν φρόνιμο» να λάβει υπόψη το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ να μην επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.