Ρώμη O πάπας Φραγκίσκος θα επισκεφθεί φυλακή

Αύριο το απόγευμα ο πάπας Φραγκίσκος πρόκειται να μεταβεί στις φυλακές της Ρώμης, Ρετζίνα Τσέλι, για να δωρίσει το Ευαγγέλιο σε κρατούμενους με τους οποίους θα συναντηθεί.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πάπας Φραγκίσκος δεν αναμένεται να πάρει μέρος στην αυριανή τελετή του νιπτήρος.

Ωστόσο, σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι δεν αποκλείεται ο ποντίφικας να κάνει και πάλι μια "έκπληξη", όπως συνέβη συχνά τις τελευταίες ημέρες. Λαμβάνοντας υπόψη, μάλιστα, πως τα τελευταία χρόνια η τελετή του νιπτήρος γινόταν πάντα σε σωφρονιστικά καταστήματα, όπου ο πάπας Φραγκίσκος θέλησε να πλύνει τα πόδια φυλακισμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

