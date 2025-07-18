WSJ: Το Ιράν επανεξοπλίζει τους συμμάχους Χεζμπολάχ και Χούθι

Το Ιράν υπέστη σημαντικό πλήγμα από τις ισραηλινές επιθέσεις που επέφεραν τον θάνατο κορυφαίων στρατιωτικών διοικητών και από τον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών του εγκαταστάσεων, αλλά η συνεχής κατάσχεση όπλων δείχνει ότι η Τεχεράνη καταβάλλει νέες προσπάθειες για να επανεξοπλίσει τους συμμάχους της σε όλη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι δυνάμεις που συμμαχούν με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης κατάσχεσαν αυτή την εβδομάδα ένα μεγάλο φορτίο πυραύλων, εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού που στάλθηκε στους αντάρτες Χούθι στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η νέα κυβέρνηση της Συρίας ανέφερε ότι έχει κατασχέσει μια σειρά φορτίων όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Grad κατά μήκος των συνόρων της με το Ιράκ και τον Λίβανο. Στο μεταξύ, ο στρατός του Λιβάνου έχει κατασχέσει φορτία στα σύνορα με τη Συρία τα οποία περιλάμβαναν ρωσικούς αντιαρματικούς πυραύλους που προτιμά η Χεζμπολάχ.

«Το Ιράν ανοικοδομεί την παρουσία του στη Μέση Ανατολή στέλνοντας πυραύλους στη Χεζμπολάχ και όπλα από το Ιράκ στη Συρία», δήλωσε ο Μάικλ Νάιτς, ανώτερος συνεργάτης του Ινστιτούτου Πολιτικής για την Εγγύς Ανατολή της Ουάσινγκτον με έδρα τις ΗΠΑ και ειδίκευση στους συμμάχους του Ιράν.

Οι δυνάμεις της Υεμένης ανέφεραν την Τετάρτη ότι κατάσχεσαν αριθμό ρεκόρ ιρανικών πυραύλων που προορίζονταν για τους Χούθι. Το φορτίο κατασχέθηκε από τη Δύναμη Εθνικής Αντίστασης, έναν στρατιωτικό συνασπισμό που συντάσσεται με την κυβέρνηση της Υεμένης. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Αμερικής στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση προηγμένων ιρανικών συμβατικών όπλων από τη Δύναμη Εθνικής Αντίστασης: 750 τόνοι πυραύλων κρουζ, αντιπλοϊκών και αντιαεροπορικών πυραύλων, κεφαλές, εξαρτήματα στόχευσης και κινητήρες μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τα φορτία ήταν κρυμμένα σε ένα πλοίο κάτω από φορτία κλιματιστικών και περιελάμβαναν αντιπλοϊκούς πυραύλους Qader ιρανικής παραγωγής και εξαρτήματα για το σύστημα αεράμυνας Saqr, το οποίο οι Χούθι χρησιμοποίησαν για να καταρρίψουν τα αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper. Οι προηγούμενες κατασχέσεις από την Υεμένη και τις ΗΠΑ περιλάμβαναν γενικά μικρά όπλα ή ανταλλακτικά και όχι πλήρως συναρμολογημένους πυραύλους.

Όπως σημειώνει η WSJ, η κατάσχεση των φορτίων αυτών έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κατάπαυση του πυρός έπειτα από 12μερο αεροπορικό πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ - σε μια σειρά ισραηλινών επιθέσεων ανέδειξε τις αδυναμίες του Ιράν παρά το οπλοστάσιο πυραύλων και τους συμμάχους που έχει.

Οι ΗΠΑ είχαν εμπλοκή στις επιθέσεις, βομβαρδίζοντας βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Την άνοιξη, οι ΗΠΑ σφυροκόπησαν τους Χούθι για σχεδόν δύο μήνες σε μια προσπάθεια που έληξε με κατάπαυση του πυρός, με τους Χούθι να ξεμένουν από εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

«Η χρονική στιγμή και το μέγεθος αυτών των φορτίων δείχνουν ότι το Ιράν κινείται με ταχείς ρυθμούς για να αναπληρώσει τα αποθέματα των Χούθι που εξαντλήθηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ», δήλωσε ο Mohammed al-Basha, ιδρυτής της Basha Report.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmail Baqaei, δήλωσε την Πέμπτη ότι κάθε ισχυρισμός που λέει ότι ηΤεχεράνη έστειλε όπλα στην Υεμένη είναι αβάσιμος. Η προσπάθεια ανεφοδιασμού όμως ενδέχεται να έχει ήδη αποτελέσματα, τονίζει η WSJ.

Την περασμένη εβδομάδα, προσθέτει η WSJ, οι μαχητές των Χούθι χρησιμοποίησαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να βυθίσουν δύο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρία μέλη πληρώματος και παίρνοντας ομήρους. Οι Χούθι εκτοξεύουν επίσης βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ εδώ και εβδομάδες, αν και οι περισσότεροι αναχαιτίζονται.

Ενώ τα κατασχεθέντα φορτία διέρχονταν από τη χώρα της Ανατολικής Αφρικής Τζιμπουτί, η οποία βρίσκεται απέναντι από τις εκβολές της Ερυθράς Θάλασσας από την Υεμένη, η Εθνική Δύναμη Αντίστασης βρήκε πολλαπλά έγγραφα στα Φαρσί που υποδεικνύουν ότι η προέλευσή τους ήταν το Ιράν. Τα έγγραφα περιλάμβαναν ένα εγχειρίδιο για κάμερες που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση αντιαεροπορικών πυραύλων και ένα πιστοποιητικό ποιότητας που επισυνάπτεται σε ένα πτερύγιο πυραύλου που κατασκευάστηκε από ιρανική εταιρεία. Οι προσπάθειες του Ιράν να μεταφέρει όπλα στη Χεζμπολάχ ήταν επίσης εκτεταμένες. Υπενθυμίζεται ότι η Χεζμπολάχ αναγκάστηκε σε κατάπαυση του πυρός το περασμένο φθινόπωρο, αφού η ισραηλινή εκστρατεία μυστικών επιχειρήσεων, αεροπορικών επιδρομών και χερσαίας εισβολής εξολόθρευσε το μεγαλύτερο μέρος του οπλοστασίου και της ηγεσίας της.

Η μεταφορά όπλων έχει περιοριστεί από την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, το οποίο ήταν ευθυγραμμισμένο με το Ιράν, και την αντικατάστασή του από μια εχθρική κυβέρνηση. Οι διακινητές πρέπει τώρα να μεταφέρουν όπλα σε μικρά φορτία, αφού προηγουμένως έστελναν φορτηγά.

Για παράδειγμα, τον Ιούνιο, το Υπουργείο Εσωτερικών της νέας συριακής κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι είχε κατασχέσει αντιαρματικούς πυραύλους Kornet ρωσικής κατασκευής καθ' οδόν προς το Λίβανο σε ένα φορτηγό που μετέφερε αγγούρια. Τον Μάιο, κατασχέθηκαν ιρανικής κατασκευής αντιαεροπορικοί πύρυαλοι κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη νέα συριακή κυβέρνηση.

Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες να εμποδιστεί η Χεζμπολάχ να αναπληρώσει το οπλοστάσιό της, η ομάδα, όπως και οι Χούθι, έχει σημειώσει κάποια επιτυχία στον στόχο της αυτό. Κατασκευάζει τα δικά της drones και πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς και έχει καταφέρει να αναδιαρθρώσει ως ένα βαθμό τα δίκτυα λαθρεμπορίου της και να εισάγει λαθραία κάποια Kornets και άλλα εξελιγμένα όπλα, δήλωσε στη WSJ πηγή με γνώση της κατάστασης.

Πηγή: skai.gr

