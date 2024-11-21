Ο απολογισμός των θυμάτων των ισραηλινών βομβαρδισμών χθες Τετάρτη σε τρεις ζώνες στην προαιώνια πόλη της Παλμύρας, στην έρημο της κεντρικής Συρίας, αυξήθηκε στους 68 νεκρούς, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη MKO, μεταξύ των νεκρών είναι 42 φιλοϊρανοί Σύροι μαχητές και 26 αλλοδαποί, στην πλειονότητά τους Ιρακινοί μέλη της σιιτικής οργάνωσης αλ Νουτζάμπα, αλλά και τέσσερα μέλη της λιβανέζικης Χεζμπολάχ.

Τις τελευταίες εβδομάδες το Ισραήλ, που βρίσκεται σε πόλεμο στον Λίβανο με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς στο συριακό έδαφος. Το λιβανέζικο κίνημα υποστηρίζει το καθεστώς της Δαμασκού.

Κατά την ίδια πηγή, ο απολογισμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς αρκετοί τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή ως κρίσιμη κατάσταση.

According to regime sources, the Israeli strikes in Palmyra resulted in 36 deaths and 50 injuries. pic.twitter.com/3JXavSrAA2 — Levant24 (@Levant_24_) November 20, 2024

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανάμεσα στους στόχους που χτυπήθηκαν σε βιομηχανική ζώνη της Παλμύρας ήταν αποθήκη πυρομαχικών.

Από την πλευρά του, το SANA μετέδωσε πως πολλά κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο ως αυτό το στάδιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδίκασε «με τον πλέον σθεναρό τρόπο την ισραηλινή βάρβαρη επίθεση εναντίον της πόλης της Παλμύρας», που εντάσσεται «στα συνεχιζόμενα εγκλήματα του σιωνισμού σε βάρος των χωρών της περιοχής και των λαών τους».

Στην Παλμύρα βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι ενταγμένοι στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, που προσέλκυαν χιλιάδες ξένους τουρίστες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Συρία το 2011, ο οποίος έγινε εξαιρετικά περίπλοκος στην πορεία των ετών. Η πόλη είχε καταληφθεί από τους τζιχαντιστές κι ο αρχαιολογικός χώρος είχε λεηλατηθεί και υποστεί ζημιές την περίοδο που το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής του, το 2015, προτού εκδιωχθεί από εκεί το 2017. Επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές για τη συριακή κληρονομιά.

Αφότου το Ισραήλ μετέφερε το κέντρο βάρος του πολέμου στον Λίβανο, την 23η Σεπτεμβρίου, οι βομβαρδισμοί του στο συριακό έδαφος έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Τα ισραηλινά πλήγματα, σχεδόν όλα από αέρος, είναι εκατοντάδες από το 2011. Μόνο φέτος, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν γίνει τουλάχιστον 152.

Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία σπανίως σχολιάζει δημόσια τις επιχειρήσεις της στη Συρία κατά περίπτωση, διαμηνύει όμως τακτικά πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν και κινήματα προσκείμενα σε αυτό, όπως ιδίως η λιβανική Χεζμπολά, να επεκτείνουν την παρουσία και την επιρροή τους στη γειτονική χώρα.

Πηγή: skai.gr

