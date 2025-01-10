Συρία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε ποδοπάτημα σε τέμενος της Δαμασκού

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα ποδοπάτημα που σημειώθηκε σήμερα στο τέμενος των Ομεϋαδών, στην καρδιά της Δαμασκού, έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη της συριακής πρωτεύουσας, Μάχερ Μαρουάν.

Ο κυβερνήτης διευκρίνισε ότι το ποδοπάτημα σημειώθηκε «κατά τη διάρκεια της οργάνωσης μιας πολιτικής εκδήλωσης» μέσα στο τέμενος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, που επισκέπτεται τη Δαμασκό, μετέβη στο τέμενος αυτό λίγες ώρες νωρίτερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

