Συρία: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος της σφαγής της Τανταμόν, το 2013

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη του βασικού υπόπτου για τη σφαγή στην Τανταμόν το 2013, όπου 288 άμαχοι σκοτώθηκαν, σε μια από τις χειρότερες βιαιότητες που αποδίδονται στο πρώην καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη σύλληψη του Αμζάντ Γιούσεφ στην περιοχή της Πεδιάδας Αλ Γαμπ της επαρχίας Χάμα, στη δυτική Συρία, κοντά στον τόπο καταγωγής του.

Ο Γιούσεφ κρυβόταν εκεί μετά την ανατροπή Άσαντ στα τέλη του 2024, είπε πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπαράκ χαιρέτισε τη σύλληψη, κάνοντας λόγο για ένα σημαντικό βήμα προς την απόδοση ευθυνών για τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου της Συρίας.

Ο Γιούσεφ, 40 ετών, πρώην μέλος των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών του καθεστώτος Άσαντ, βρέθηκε στο προσκήνιο τον Απρίλιο του 2022, όταν η βρετανική εφημερίδα Guardian δημοσίευσε βίντεο που παρείχαν δύο ακαδημαϊκοί.

Σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς, στο βίντεο φαίνεται ο Γιούσεφ να αναγκάζει πολίτες, με δεμένα τα μάτια τους, να τρέξουν προς ένα λάκκο στη γειτονιά Τανταμόν της νότιας Δαμασκού πριν τους πυροβολήσει.

Η Ανσάρ Σαχούντ, ερευνήτρια στο Κέντρο Ολοκαυτώματος και Γενοκτονίας του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ και μία από τους δύο ακαδημαϊκούς, αφιέρωσε τέσσερα χρόνια μαζεύοντας αποδεικτικά στοιχεία για τη σφαγή.

Προσποιούμενη τη θαυμάστριά του, η Σαχούντ κέρδισε διαδικτυακά την εμπιστοσύνη του Γιούσεφ και στο τέλος έλαβε τις ομολογίες του τόσο σε βίντεο όσο και σε ηχητικό υλικό.

Η σφαγή είναι ένα από τα πιο κραυγαλέα καταγεγραμμένα περιστατικά βίας που αποδίδονται στο καθεστώς Άσαντ κατά τη διάρκεια του 14ετούς αιματηρού εμφυλίου πολέμου που ξεκίνησε το 2011.

Μετά την πτώση του καθεστώτος στα τέλη του 2024, πολίτες, μέσα ενημέρωσης και διεθνείς οργανισμοί πήγαν στον τόπο της σφαγής για να τον επιθεωρήσουν και να πάρουν συνεντεύξεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Κάτοικοι της περιοχής αποκαλούν το μέρος αυτό «Λάκκο του Αμζάντ Γιούσεφ». Στους χάρτες της Google η τοποθεσία αναφέρεται ως «Ο Τόπος της Σφαγής της Τανταμόν».

Ο Άχμεντ Άντρα, κάτοικος και μέλος της επιτροπής γειτονιάς, δήλωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων γιορτάζουν στους δρόμους από το πρωί. «Θα πάρουμε λευκά τριαντάφυλλα και θα τα φυτέψουμε στον τόπο της σφαγής και θα πούμε στα θύματα ότι η μνήμη τους είναι ζωντανή και ότι η δικαιοσύνη αποδίδεται», είπε στο Reuters.

Η Σαχούντ τόνισε ότι τώρα αισθάνεται ασφαλής με τον Γιούσεφ υπό κράτηση, αλλά πρόσθεσε ότι η πορεία προς την απόδοση δικαιοσύνης στη Συρία παραμένει ασαφής και δεν περιλαμβάνει όλους τους δράστες.

«Νιώθω ασφαλής τώρα, παρά την απόσταση, επειδή πάντα ένιωθα για χρόνια ότι αυτό το άτομο με κυνηγούσε», δήλωσε στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

