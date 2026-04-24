Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας απέλυσε έναν ανώτατο διοικητή μετά την εμφάνιση φωτογραφιών μιας ομάδας σκελετωμένων στρατιωτών, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί στην πρώτη γραμμή για μήνες χωρίς κατάλληλη τροφή και νερό.

Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν η σύζυγος ενός εκ των στρατιωτών, η Αναστασία Σίλτσουκ, ανάρτησε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τέσσερις άνδρες εμφανίζονταν χλωμοί και εμφανώς υποσιτισμένοι, με προεξέχοντα πλευρά και αδύνατα χέρια. Οι στρατιώτες είχαν περάσει οκτώ μήνες υπερασπιζόμενοι μια συρρικνούμενη προεξοχή εδάφους στην αριστερή όχθη του ποταμού Όσκιλ, κοντά στη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Κουπιάνσκ, σύμφωνα με τους συγγενείς τους. Οι προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων μπορούσαν να μεταφερθούν μόνο με drone.

«Όταν τα παιδιά έφτασαν στην πρώτη γραμμή, ζύγιζαν πάνω από 80–90 κιλά. Τώρα ζυγίζουν περίπου 50 κιλά», έγραψε η Σίλτσουκ. Ανέφερε ότι μετά από μια παράδοση προμηθειών, δεν εμφανίστηκε ξανά τροφή για 10 ημέρες. Οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να πίνουν το νερό της βροχής και να λιώνουν χιόνι για να επιβιώσουν.

«Το μεγαλύτερο διάστημα που έμειναν χωρίς φαγητό ήταν 17 ημέρες. Δεν τους άκουγαν στον ασύρματο, ή ίσως κανείς δεν ήθελε να τους ακούσει. Ο σύζυγός μου φώναζε και παρακαλούσε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε φαγητό και νερό», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα ήταν ευρύτερο από μία μόνο περίπτωση.

Μια άλλη συγγενής, η Ιβάννα Πομπερεζνιούκ, δήλωσε ότι οι στρατιώτες της 14ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας αφέθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. «Μαχητές χάνουν τις αισθήσεις τους από την πείνα», είπε. Ο πατέρας της απομακρύνθηκε από τη θέση, αλλά άλλοι παρέμειναν παγιδευμένοι εκεί.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι αντικατέστησε τον διοικητή που ήταν υπεύθυνος για τη σίτιση των στρατιωτών. Η ταξιαρχία αναγνώρισε την ύπαρξη εφοδιαστικών προβλημάτων, εξηγώντας ότι οι παραδόσεις ήταν δυνατές μόνο από αέρος, καθώς η τοποθεσία τους ήταν εξαιρετικά κοντά στις γραμμές του εχθρού.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Τα πάντα γίνονται με drones. Οι Ρώσοι δίνουν μέγιστη προσοχή στις παραδόσεις τροφίμων, πυρομαχικών και καυσίμων. Αναχαιτίζουν και καταρρίπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Μερικές φορές δεν ενδιαφέρονται τόσο για τον στρατιωτικό εξοπλισμό μας όσο για την επιμελητεία».

Υποσιτισμός στο μέτωπο

Από την εισβολή πλήρους κλίμακας του Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές του 2022, η «γκρίζα ζώνη» μεταξύ των δύο πλευρών έχει επεκταθεί δραματικά. Και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν εκτενώς drones για επιτήρηση και στόχευση θωρακισμένων οχημάτων και πεζικού. Οι στρατιώτες αναγκάζονται να περπατούν 10-15 χιλιόμετρα για να φτάσουν στις προωθημένες θέσεις τους.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερα μη επανδρωμένα επίγεια ρομπότ για την αποστολή εφοδίων σε εκτεθειμένες περιοχές και την εκκένωση τραυματισμένων στρατιωτών. Στον τομέα του Κουπιάνσκ, η Ρωσία κατέστρεψε γέφυρες στον ποταμό Όσκιλ σε μια προσπάθεια να αποκόψει τις ουκρανικές δυνάμεις στην αριστερή όχθη.

Η Σίλτσουκ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί από τότε που το θέμα ήρθε στο φως. «Υπάρχει νέος διοικητής», έγραψε. «Μας τηλεφώνησε και είπε ότι η κατάσταση επιλύεται. Και όντως έτσι είναι. Ο σύζυγός μου μού έγραψε ότι μόλις έφαγε περισσότερο από όσο έφαγε τους τελευταίους οκτώ μήνες».

Η ίδια πρόσθεσε: «Τα παιδιά τρώνε λίγο-λίγο αυτή τη στιγμή. Τα στομάχια τους έχουν συρρικνωθεί και δεν ξέρουν αν θα έχουν φαγητό αύριο ή όχι. Πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Πρέπει να γίνει εναλλαγή των δυνάμεων (rotation)· τα αγόρια χρειάζονται ιατρική περίθαλψη».

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα. «Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατα παραδόθηκε άλλη μια αποστολή τροφίμων στη θέση της 14ης ταξιαρχίας πεζικού. Εάν υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες, θα πραγματοποιηθεί άμεση εκκένωση των στρατιωτών μας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

