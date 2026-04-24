Το πρωτοδικείο της Πρίστινας καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη δύο από τους τρεις Σέρβους για συμμετοχή στον ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2023 στο χωρίο Μπάνισκα στο βόρειο Κόσοβο. Στον τρίτο κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 30 ετών.

Οι καταδικασθέντες αποτελούσαν μέλη της ομάδας 48 βαριά οπλισμένων Σέρβων, με επικεφαλής τον Μίλαν Ραντόιτσιτς, αντιπρόεδρο του κόμματος «Σερβική Λίστα», οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικής περιπόλου. Κατά την διάρκεια της ανταλλαγής πυρών σκοτώθηκε ένας λοχίας της αστυνομίας του Κοσόβου και τρεις Σέρβοι. Οι υπόλοιποι 43 ένοπλοι Σέρβοι μεταξύ αυτών και ο αρχηγός τους Μίλαν Ραντόιτσιτς διέσχισαν τα διοικητικά σύνορα και διέφυγαν στην Σερβία. Οι αρχές του Κοσόβου εξέδωσαν διεθνές ένταλμα για την σύλληψη τους.

Το Κόσοβο χαρακτήρισε την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια και κατηγόρησε τη Σερβία για εμπλοκή, ενώ το Βελιγράδι απέρριψε τους ισχυρισμούς των αρχών στην Πρίστινα.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Γκατζίν Άρνι διαβάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου τόνισε ότι, η ένοπλη ομάδα στη Μπάνισκα είχε ως στόχο την αποσταθεροποίηση του Κοσόβου. «Μέσω ενός καλά οργανωμένου σχεδίου, προσπάθησαν να αποσχίσουν το βόρειο τμήμα του εδάφους του Κοσόβου και να το προσαρτήσουν στη Σερβία» αναφέρεται στην αιτιολόγηση της καταδικαστικής απόφασης.

Το Γραφείο της Σερβικής Κυβέρνησης για το Κόσοβο έκρινε ότι η πρωτοβάθμια ετυμηγορία του δικαστηρίου της Πρίστινας σχετικά με τα τραγικά γεγονότα στη Μπάνισκα ήταν «ιδιαίτερα σκληρή». Στην σχετική δήλωση αναφέρεται ότι «ελήφθη υπό άμεση πολιτική πίεση από τον Άλμπιν Κούρτι και το αντισερβικό καθεστώς στην Πρίστινα, το οποίο από την αρχή της δικαστικής διαδικασίας προέβη σε μιντιακό, πολιτικό και οποιοδήποτε άλλο στιγματισμό και ποινικοποίηση των συλληφθέντων Σέρβων». Ανέφερε ότι «τα τραγικά γεγονότα στη Μπάνισκα ήταν συνέπεια της τρομοκρατίας που επιβλήθηκε από το καθεστώς του 'Αλμπιν Κούρτι εναντίον του σερβικού λαού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.